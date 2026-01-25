americateve

Jonathan David recupera su forma y la Juventus golea 3-0 al Napoli en la Serie A

ROMA (AP) — El destacado canadiense Jonathan David está redescubriendo su forma antes del Mundial.

Jonathan David de la Juvetnsu celebra tras abrir el marcador en el encuentro de la Serie A ante el Napoil el domingo 25 de enero del 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP)
Jonathan David de la Juvetnsu celebra tras abrir el marcador en el encuentro de la Serie A ante el Napoil el domingo 25 de enero del 2026. (Marco Alpozzi/LaPresse via AP) AP

David anotó su tercer gol en cuatro partidos y la Juventus venció el domingo 3-0 al campeón defensor Napoli en la Serie A.

Con este resultado, Luciano Spalletti superó a Antonio Conte con ambos entrenadores enfrentándo a sus antiguos equipos.

A mitad de la primera mitad, David bajó con el pecho un pase por encima de Manuel Locatelli y lo empujó hacia adentro.

Tres minutos antes, el centrocampista de la Juventus Khephren Thuram había golpeado el poste, y tres minutos después del gol, el club de Turín tuvo otra oportunidad cuando el disparo de Francisco Conceicao fue despejado de la línea por el defensor del Napoli Alessandro Buongiorno.

Kenan Yildiz y Filip Kostic añadieron goles en la segunda mitad para la Juventus, que jugaba como local.

El Napoli se mantiene tercero tres puntos detrás del AC Milan, que visita más tarde a la Roma. La Juventus igualó en puntos con la Roma, que ocupa el cuarto lugar.

Spalletti llevó al Napoli al título de la Serie en el 2023, mientras que Conte llevó a la Juventus a tres títulos consecutivos de la liga italiana después de también haber jugado para el club.

David anotó en su debut en la Serie A para la Juventus en agosto, pero luego tuvo una larga sequía antes de redescubrir su forma este mes con un gol y una asistencia contra el Sassuolo y otro gol contra el Cremonese. También tuvo una asistencia en la victoria de la Juve sobre el Benfica en la Liga de Campeones el miércoles.

La temporada de David también ha tenido que soportar un cambio de entrenador, con Spalletti reemplazando al despedido Igor Tudor en octubre.

Canadá será coanfitrión del Mundial de este año junto con Estados Unidos y México.

Canadá está en un grupo con Qatar, Suiza y otro equipo aún por determinar mediante los playoffs europeos que incluyen al cuatro veces campeón Italia.

Lukaku debuta en la temporada para el Napoli

La única buena noticia para el Napoli fue que Romelu Lukaku entró en la segunda mitad para su primera acción desde que se lesionó durante un amistoso de pretemporada.

Lukaku desperdició su única oportunidad después de una buena jugada de Rasmus Hojlund.

Además, el Atalanta, que ocupa el séptimo lugar, goleó 4-0 al Parma con Giacomo Raspadori anotando en su primer duelo como titular para el club de Bérgamo después de su traspaso desde el Atlético de Madrid.

El Génova de Daniele De Rossi remontó de dos goles abajo para vencer 3-2 al Bologna, que se quedó con diez hombres, con un gol en el tiempo de descuento de Junior Messias; y el Sassuolo venció 1-0 al Cremonese.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

