americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jokic suma 36 puntos y 12 rebotes por Nuggets, que arrollan 136-105 a Kings

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Nikola Jokic anotó 36 puntos, capturó 12 rebotes y repartió ocho asistencias por los Nuggets de Denver, que apabullaron el jueves 136-105 a los Kings de Sacramento e hilvanaron su cuarto triunfo.

El serbio Nikola Jokic, pívot de los Nuggets de Denver, elude a Precious Achiwa, de los Kings de Sacramento, en el duelo del jueves 11 de diciembre de 2025 (AP Photo/Randall Benton)
El serbio Nikola Jokic, pívot de los Nuggets de Denver, elude a Precious Achiwa, de los Kings de Sacramento, en el duelo del jueves 11 de diciembre de 2025 (AP Photo/Randall Benton) AP

Peyton Watson sumó 21 puntos, al atinar siete de 10 disparos por Denver (18-6). Cameron Johnson añadió 16 unidades y Jonas Valanciunas contribuyó con 15 tantos y seis rebotes desde el banquillo.

Jokic encestó 14 de 16 tiros de campo, incluidos sus dos triples, y acertó seis de ocho en la línea de tiros libres. El astro serbio no jugó en el último cuarto.

Jamal Murray y Tim Hardaway Jr. anotaron 11 puntos cada uno por Denver.

Malik Monk anotó 18 puntos desde el banquillo para liderar a los Kings (6-19), quienes han perdido seis de sus últimos siete encuentros. Russell Westbrook consiguió 17 y Maxime Raynaud terminó con 15 puntos y nueve rebotes.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter