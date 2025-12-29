americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jokic se lesiona al final del primer tiempo, el Heat supera a Nuggets desde entonces y gana 147-123

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Norman Powell anotó 25 puntos y el Heat de Miami se despegó en la segunda mitad para vencer 147-123 a Denver en un partido donde los Nuggets vieron a la superestrella Nikola Jokic salir cojeando de la cancha con una lesión en la rodilla.

El alero del Heat de Miami, Jaime Jaquez Jr. (11), anota durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Nuggets de Denver, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)
El alero del Heat de Miami, Jaime Jaquez Jr. (11), anota durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Nuggets de Denver, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Los equipos estaban empatados a 63 al descanso, con Jokic lesionándose a unos tres segundos del intermedio. Miami luego anotó 47 unidades en el tercer período para tomar el control total.

Nikola Jovic anotó 22 puntos, Jaime Jaquez Jr. agregó 20 y Bam Adebayo regresó tras una ausencia de dos juegos para capturar diez rebotes para el Heat, que había tenido un récord de 1-15 en sus últimos 16 juegos contra Denver — la única victoria fue en una derrota en cinco juegos ante los Nuggets en las Finales de la NBA de 2023.

Denver también había ganado los últimos 11 enfrentamientos de temporada regular entre los clubes y no había perdido un juego en Miami desde 2018.

Pero todo cambió después del descanso, con Jokic permaneciendo en las áreas del vestuario para ser evaluado.

Jokic aún lideró a los Nuggets en anotación con 21 unidades, junto con ocho asistencias y cinco rebotes. Jamal Murray anotó 20 para Denver y Spencer Jones — quien pisó el pie izquierdo de Jokic en la jugada donde el tres veces MVP se lesionó — anotó 16 para los Nuggets, al igual que Tim Hardaway Jr.

Jokic estaba solo bajo la canasta y parecía avanzar para ayudar a Spencer Jones de Denver a defender una penetración de Jaime Jaquez Jr. de Miami cuando el tiempo estaba a punto de expirar en el segundo cuarto. Al retroceder, Jones pisó el pie izquierdo de Jokic y pareció que la rodilla del centro se dobló.

Jokic colapsó en la cancha, agarrándose la rodilla y retorciéndose de dolor.

El Heat superó la marca de 140 puntos por octava vez en el año calendario 2025. Miami había tenido siete juegos de este tipo desde su creación en 1988 hasta 2024, combinados.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

Trump celebra histórico desplome del crimen en EEUU y lo atribuye al cierre de la frontera sur

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a fuerzas externas

China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a "fuerzas externas"

El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: Que no lo suelten

VIDEO: Vecinos capturan y casi linchan a presunto ladrón en San Miguel del Padrón: "Que no lo suelten"

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter