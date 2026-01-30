americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jokic regresa tras lesión de rodilla y guía a Nuggets a triunfo 122-109 sobre Clippers

DENVER (AP) — Nikola Jokic anotó 31 puntos y capturó 12 rebotes en su primer partido en un mes, Tim Hardaway Jr. sumó 22 unidades y los Nuggets de Denver derrotaron el viernes 122-109 a los Clippers de los Ángeles.

El serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, busca encestar frente a Kawhi Leonard, de los Clippers de Los Ángeles, en el encuentro del viernes 30 de enero de 2026 (AP Foto/David Zalubowski)
El serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, busca encestar frente a Kawhi Leonard, de los Clippers de Los Ángeles, en el encuentro del viernes 30 de enero de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

Jokic, tres veces elegido el Jugador Más Valioso de la NBA, se perdió 16 partidos tras lesionarse la rodilla izquierda en la primera mitad del encuentro del 29 de diciembre, que los Nuggets perdieron en Miami. Denver tuvo una foja de 10-6 durante ese período, que también incluyó ausencias prolongadas de los titulares Cameron Johnson y Christian Braun.

El 29º doble-doble de la temporada de Jokic llegó a pesar de que el astro serbio jugó bajo una restricción de minutos impuesta por el entrenador David Adelman. Jokic, de 30 años, fue limitado a 25 minutos, su segundo menor tiempo en un partido de esta temporada.

James Harden facturó 25 puntos y nueve asistencias por Los Ángeles. Los Clippers habían ganado 16 de sus últimos 19 partidos, el mejor porcentaje de victorias en la NBA durante ese período.

Jokic anotó 11 puntos en un tramo de 3:47 minutos en el cuarto periodo, lo que extendió la ventaja de Denver, de cinco a 16. Los Nuggets mejoraron a 7-3 esta temporada en el segundo partido cuando juegan en noches consecutivas.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia de Caracas, Venezuela, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezuela anuncia ley de amnistía que apunta a la liberación masiva de presos por motivos políticos

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

Destacados del día

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y ordena el cierre de la cárcel del Helicoide en Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y ordena el cierre de la cárcel del Helicoide en Venezuela

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara emergencia internacional tras nueva orden de Trump

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara "emergencia internacional" tras nueva orden de Trump

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter