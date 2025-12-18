americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jokic establece récord de asistencias para un pívot y Nuggets derrotan 126-115 a Magic

DENVER (AP) — Nikola Jokic totalizó 23 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes y los Nuggets de Denver siguieron enrachados, al derrotar el jueves 126-115 al Magic de Orlando.

El serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, busca enviar un pase frente a Wendell Carter Jr., del Magic ede Orlando, en el duelo del jueves 18 de diciembre de 2025 (AP Foto/David Zalubowski)
El serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, busca enviar un pase frente a Wendell Carter Jr., del Magic ede Orlando, en el duelo del jueves 18 de diciembre de 2025 (AP Foto/David Zalubowski) AP

Jokic se convirtió en el pívot con más asistencias en la historia. El serbio, quien tiene 13 triples-dobles esta temporada, llegó al jueves con seis asistencias menos que Kareem Abdul-Jabbar, quien se retiró con 5.660.

La asistencia que rompió la marca llegó con 6:26 minutos restantes en la primera mitad cuando Jokic abasteció a Jalen Pickett para un triple.

Jamal Murray anotó 20 de sus 32 puntos en un segundo cuarto decisivo para Denver, que ganó su sexto partido consecutivo.

Paolo Banchero contabilizó 26 puntos, 16 rebotes y diez asistencias para el tercer triple-doble en su carrera y el primero desde el 20 de marzo de 2024.

El Magic, que ya carecía de su máximo anotador Franz Wagner debido a un esguince en el tobillo izquierdo, jugó sin Jalen Suggs, quien sufrió una contusión en la cadera izquierda en la derrota de la semifinal de la Copa NBA ante Nueva York el sábado por la noche.

Wendell Carter Jr. también anotó 26 puntos por Orlando.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter