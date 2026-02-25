americateve

Jokic anota 30 puntos y captura 12 rebotes para que Nuggets derroten 103-84 a Celtics

DENVER (AP) — Nikola Jokic anotó 30 puntos y capturó 12 rebotes, incluso en una noche en que la puntería no lo acompañó, para ayudar a que los Nuggets de Denver derrotaran el miércoles 103-84 a los Celtics de Boston

Neemias Queta, de los Celtics de Boston, trata de enviar un pase frente a Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver, en el partido del miércoles 25 de febrero de 2026 (AP Foto/David Zalubowski)
Denver jugó la mayor parte del partido sin el escolta Jamal Murray. Se retiró tras disputar 7:51 minutos debido a una enfermedad y no regresó.

Tim Hardaway Jr. sumó 14 puntos para que los Nuggets se recuperaran de una gira con foja de 1-2 tras el receso del Juego de Estrellas, que incluyó una derrota en Golden State el domingo.

Denver le siguió el paso a Houston en la apretada clasificación de la Conferencia Oeste. Los Nuggets están a unos puntos porcentuales de los Rockets en la lucha por el tercer puesto.

Jaylen Brown volvió a la alineación de Boston después de perderse el partido del martes por la noche en Phoenix por una contusión en la rodilla derecha. Anotó 23 puntos por los Celtics, que terminaron con un registro de 3-1 una gira por el oeste.

Habían ganado cinco duelos seguidos y nueve de 10 antes de quedarse sin energía en la altitud de Denver.

Derrick White, oriundo de Colorado, anotó 18 de sus 20 puntos en el segundo cuarto.

Jokic tuvo dificultades en tiros de campo y desde la línea de tres. Encestó 11 de 28 en total y acertó 4 de 13 triples, pero ayudó a generar una racha de 11-0 para cerrar el tercer cuarto, lo que dio a Denver una ventaja de 10 puntos de cara al último periodo.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

