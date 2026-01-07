americateve

Johnson y Wembanyama llevan a Spurs a triunfo ante Lakers, 107-91, pese a 38 puntos de Doncic

SAN ANTONIO (AP) — Keldon Johnson anotó 27 puntos, Victor Wembanyama añadió 16 unidades y 14 rebotes, y los Spurs de San Antonio se sobrepusieron a los 38 puntos, 10 tableros y 10 asistencias de Luka Doncic para vencer el miércoles 107-91 a los Lakers de Los Ángeles.

Keldon Johnson, de los Spurs de San Antonio, celebra un enceste ante los Lakers de Los Ángeles, el miércoles 7 de enero de 2026 (AP Foto/Eric Gay)
San Antonio se colocó en el segundo lugar de la Conferencia Oeste a pesar de atinar apenas cuatro de 25 tiros de tres puntos.

LeBron James no jugó debido a problemas de artritis y ciática, lo que incidió en que terminara la racha de tres victorias consecutivas de Los Ángeles.

Tirones en la pantorrilla también dejaron fuera a Austin Reaves y Rui Hachimura de los Lakers.

Jake LaRavia, con 16 puntos, y Jaxson Hayes, con diez, fueron los únicos otros jugadores de los Lakers en anotar en cifras de doble dígito contra los Spurs.

Wembanyama estaba en duda para el encuentro después de regresar el martes tras una ausencia de dos duelos debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda. Anotó 30 puntos en 20 minutos en una derrota por 106-105 en Memphis y siguió con su 15º doble-doble de la temporada.

