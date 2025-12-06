Johnson logra segundo triple-doble en dos noches y lidera a Hawks 131-116 sobre Wizards

Compartir en:









CJ McCollum (3), escolta de los Wizards de Washington, pasa el balón contra Asa Newell (14), alero de los Hawks de Atlanta, Jalen Johnson (1), alero de los Hawks, y Luke Kennard (3), escolta de los Hawks, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 6 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Photo/Nick Wass) AP

Johnson había conseguido 21 puntos, 18 rebotes y 16 asistencias el viernes por la noche en una derrota en casa por 134-133 ante Denver.

Onyeka Okongwu añadió 21 puntos para los Hawks. Rompieron una racha de tres derrotas consecutivas y se vengaron de una derrota por 132-113 en Washington el 25 de noviembre.

Vít Krejci anotó 14 puntos e hizo tres de sus cuatro triples en el último cuarto para ayudar a Atlanta a despegarse después de haber perdido una ventaja que había sido de 20 en el segundo cuarto y de 18 en el tercero.

CJ McCollum anotó 28 puntos para Washington, que ocupa el último lugar y perdió su tercer partido consecutivo y el segundo seguido en casa tras dos victorias consecutivas en casa. Encestó siete triples mientras los Wizards se mantenían en el juego con un 17 de 28 en tiros desde más allá del arco.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP