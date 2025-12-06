americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Johnson logra segundo triple-doble en dos noches y lidera a Hawks 131-116 sobre Wizards

WASHINGTON (AP) — Jalen Johnson logró su segundo triple-doble consecutivo el sábado por la noche y el cuarto de la temporada, terminando con 30 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias en la victoria de los Hawks de Atlanta por 131-116 sobre los Wizards de Washington.

CJ McCollum (3), escolta de los Wizards de Washington, pasa el balón contra Asa Newell (14), alero de los Hawks de Atlanta, Jalen Johnson (1), alero de los Hawks, y Luke Kennard (3), escolta de los Hawks, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 6 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Photo/Nick Wass)
CJ McCollum (3), escolta de los Wizards de Washington, pasa el balón contra Asa Newell (14), alero de los Hawks de Atlanta, Jalen Johnson (1), alero de los Hawks, y Luke Kennard (3), escolta de los Hawks, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 6 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Photo/Nick Wass) AP

Johnson había conseguido 21 puntos, 18 rebotes y 16 asistencias el viernes por la noche en una derrota en casa por 134-133 ante Denver.

Onyeka Okongwu añadió 21 puntos para los Hawks. Rompieron una racha de tres derrotas consecutivas y se vengaron de una derrota por 132-113 en Washington el 25 de noviembre.

Vít Krejci anotó 14 puntos e hizo tres de sus cuatro triples en el último cuarto para ayudar a Atlanta a despegarse después de haber perdido una ventaja que había sido de 20 en el segundo cuarto y de 18 en el tercero.

CJ McCollum anotó 28 puntos para Washington, que ocupa el último lugar y perdió su tercer partido consecutivo y el segundo seguido en casa tras dos victorias consecutivas en casa. Encestó siete triples mientras los Wizards se mantenían en el juego con un 17 de 28 en tiros desde más allá del arco.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

Destacados del día

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

En la imagen, proporcionada por el departamento de policía del condado de St. Landry, aparece Keith Eli, 24, de Opelousas, uno de los tres reos que escaparon de una prisión del suroeste de Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Departamento de Policía del Condado de St. Landry vía AP)

La policía busca al último de los tres reclusos que escaparon de una cárcel en Luisiana

Jugadores del Inter Miami celebran tras ganar la final de la MLS al superar a los Vancouver Whitecaps el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)

Messi e Inter Miami ganan la final de la MLS al vencer 3-1 a los Whitecaps

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana
VIDEO

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter