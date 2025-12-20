americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Johnson & Johnson deberá pagar 65,5 millones de dólares a mujer con cáncer que usó talco

ST. PAUL, Minnesota, EE.UU. (AP) — Un jurado de Minnesota otorgó el viernes 65,5 millones de dólares a una madre de tres hijos que afirmó que los productos de talco fabricados por Johnson & Johnson la expusieron al asbesto y contribuyeron a que desarrollara cáncer en el revestimiento de sus pulmones.

ARCHIVO - Vista de la fachada de la sede de Johnson & Johnson, en New Brunswick, Nueva Jersey, el 8 de febrero de 2024. (Foto AP/Ted Shaffrey, archivo)
ARCHIVO - Vista de la fachada de la sede de Johnson & Johnson, en New Brunswick, Nueva Jersey, el 8 de febrero de 2024. (Foto AP/Ted Shaffrey, archivo) AP

El jurado determinó que la demandante, Anna Jean Houghton Carley, de 37 años, debe ser compensada por Johnson & Johnson luego de usar su talco para bebés durante su infancia y posteriormente desarrollar mesotelioma, un cáncer agresivo causado principalmente por la exposición al carcinógeno asbesto.

Johnson & Johnson anunció que apelará al veredicto.

Durante un juicio de 13 días en la Corte de Distrito del Condado Ramsey, el equipo legal de Carley argumentó que el gigante farmacéutico vendió y comercializó productos a base de talco a los consumidores a pesar de saber que pueden estar contaminados con asbesto. Los abogados de Carley también dijeron que a su familia nunca se le advirtió sobre los peligros potenciales al usar el producto en su hijo. El producto fue retirado de los estantes en Estados Unidos en 2020.

"Este caso no se trataba sólo de compensación económica. Se trataba de la verdad y asumir la responsabilidad", afirmó el abogado de Carley, Ben Braly.

Erik Haas, vicepresidente mundial de litigios de Johnson & Johnson, argumentó que el talco para bebés de la compañía es seguro, no contiene asbesto y no causa cáncer. Espera que una corte de apelaciones revierta el fallo.

El veredicto es el resultado más reciente de una larga batalla legal sobre las afirmaciones de que el talco en los productos para bebés de Johnson & Johnson y el polvo corporal Shower to Shower está relacionado con el cáncer de ovario y el mesotelioma, que afecta los pulmones y otros órganos. Johnson & Johnson dejó de vender polvos elaborados con talco en todo el mundo en 2023.

"Estas demandas se basan en 'ciencia basura', refutada por décadas de estudios que demuestran que el talco para bebés de Johnson & Johnson es seguro, no contiene asbesto y no causa cáncer", dijo Haas en un comunicado después del veredicto.

A principios de este mes, un jurado de Los Ángeles otorgó 40 millones de dólares a dos mujeres que afirmaron que el talco de Johnson & Johnson causó su cáncer de ovario. Y en octubre, otro jurado de California ordenó a la compañía pagar 966 millones de dólares a la familia de una mujer que murió de mesotelioma, alegando que desarrolló el cáncer porque el talco para bebés que usaba estaba contaminado con asbesto.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Destacados del día

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Cuba anuncia una guerra sin cuartel contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

Cuba anuncia una "guerra sin cuartel" contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

TRUMP suspende la lotería de green cards tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

TRUMP suspende la lotería de 'green cards' tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter