Johnson consigue otro triple-doble y los Hawks vencen 111-99 a los Knicks

NUEVA YORK (AP) — Jalen Johnson tuvo 18 puntos, 11 asistencias y diez rebotes en su séptimo triple-doble de la temporada, liderando a los Hawks de Atlanta a una victoria de 111-99 sobre los Knicks de Nueva York el viernes por la noche.

Onyeka Okongwu, de los Hawks de Atlanta, reacciona después de encestar un triple durante la primera mitad del partido de baloncesto de la NBA, el viernes 2 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Heather Khalifa)
Nickeil Alexander-Walker anotó 23 unidades y Onyeka Okongwu tuvo 22 para los Hawks, mientras que tanto Zaccharie Risacher como Luke Kennard anotaron 12.

Jalen Brunson lideró a los Knicks con 24 tantos. OG Anunoby tuvo 19 y diez rebotes, y Mikal Bridges agregó 18 puntos.

Ariel Hukporti, quien reemplazó a Karl-Anthony Towns (enfermedad) en la alineación titular, logró un récord personal de 17 rebotes para Nueva York.

Los Knicks se separaron rápidamente con una ventaja de 11-2. Con un marcador de 30-29 en contra, los Hawks anotaron los últimos cuatro puntos del primer cuarto y nunca volvieron a estar abajo.

Atlanta amplió su diferencia a 60-45 con un tiro corto de Okongwu a 1:16 del final del segundo cuarto antes de que un tiro de Brunson redujera el déficit de los Knicks a 60-47 al medio tiempo.

La bandeja de Alexander-Walker a 1:14 del final del tercer cuarto le dio a los Hawks su mayor ventaja del juego con 94-68 y estaban adelante 94-70 al final del período.

Los Knicks anotaron los primeros 11 puntos del último cuarto y se acercaron a 94-81 antes de que Kennard conectara dos triples consecutivos para terminar la racha.

Nueva York montó un último intento tras triples consecutivos de Bridges para acercarse a 108-99, pero nunca se acercaron más.

Los Hawks, que han ganado dos seguidos tras una racha de siete derrotas consecutivas, se convirtieron en el primer equipo en mantener a los Knicks por debajo de los 100 puntos esta temporada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

