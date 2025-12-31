americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Johnson anota 34 puntos y Hawks vencen 126-102 a Timberwolves rompiendo racha de siete derrotas

ATLANTA (AP) — Jalen Johnson anotó 34 puntos y los Hawks de Atlanta superaron los 30 puntos de Anthony Edwards para Minnesota al vencer el miércoles 126-102 a los Timberwolves, poniendo fin a una racha de siete derrotas consecutivas.

Jalen Johnson, alero de los Hawks de Atlanta, a la izquierda, dispara contra el francés Rudy Gobert, pívot de los Timberwolves de Minnesota, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, hoy miércoles 31 de diciembre de 2025, en Atlanta. (AP Photo/Colin Hubbard)
Jalen Johnson, alero de los Hawks de Atlanta, a la izquierda, dispara contra el francés Rudy Gobert, pívot de los Timberwolves de Minnesota, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, hoy miércoles 31 de diciembre de 2025, en Atlanta. (AP Photo/Colin Hubbard) AP

Atlanta tomó el control al superar a Minnesota 37-23 en el segundo cuarto, liderando 70-49 al descanso.

Johnson añadió diez rebotes y seis asistencias. Onyeka Okongwu tuvo 17 puntos y Dyson Daniels sumó 11 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias. Daniels también logró dos robos y dos bloqueos.

Los Hawks consiguieron su primera victoria desde que vencieron a Filadelfia 120-117 el 14 de diciembre y mejoraron a 6-11 en casa.

Los Hawks se vieron reforzados por el regreso de Kristaps Porzingis, quien anotó 16 puntos en 17 minutos desde el banquillo después de perderse diez juegos por una enfermedad.

Luke Kennard añadió 15 puntos desde el banquillo de Atlanta.

Edwards, nativo de Atlanta, anotó 24 puntos en la primera mitad. Los Timberwolves no tuvieron suficiente profundidad en el marcador para mantenerse al ritmo de los Hawks.

Julius Randle anotó 19 puntos y Johnny Juzang tuvo diez. Minnesota no tuvo otro jugador que anotara en cifras dobles. Jaden McDaniels tuvo ocho puntos mientras que Rudy Gobert y Donte DiVincenzo anotaron seis cada uno. Gobert consiguió 11 rebotes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter