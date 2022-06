¿Regresará Johnny Depp a la franquicia 'Piratas del Caribe'?

Su descalabro con Disney ha provocado que Depp reitere en varias ocasiones que no volverá a Piratas del Caribe, algo que no ha impedido que los espectadores continúen manteniendo la esperanza. Un deseo que ha sufrido un repunte ante las palabras de un ex ejecutivo de Disney, que apuntaba para People el posible retorno futuro de Depp como Jack Sparrow.