La reacción de Amber Heard al enterarse de la relación de Jhonny Depp con su abogada

Según un allegado a Amber, la actriz de Aquaman prefiere enfocarse en su propia vida y no mostró mucho interés al enterarse de que su expareja había encontrado un nuevo amor. “Amber no presta atención a lo que haga Johnny o lo que suceda en su vida personal. No le importa con quién esté saliendo, sólo quiere seguir adelante con su vida”, expresó su conocido a Entertainment Tonight.