Johnny Depp dirigirá su primera película en 25 años y Al Pacino la producirá

«La saga de la vida del señor Modigliani es una que me siento increíblemente honrado, y verdaderamente humilde, de llevar a la pantalla», dijo Depp en un comunicado. «Fue una vida de grandes dificultades, pero de triunfo final – una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse».

La película es el último esfuerzo de Depp por relanzar su carrera tras su publicitado juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard. El jurado determinó que Heard había difamado a Depp en su artículo de opinión del Washington Post de 2018, en el que aludía a ser víctima de violencia doméstica. Sin embargo, el jurado también encontró que Depp difamó a Heard, a través de su abogado, mientras se defendía de sus acusaciones.

Aunque Hollywood se ha alejado de Depp, ha podido encontrar trabajo en productoras europeas. También protagoniza el controvertido rey Luis XV en la próxima película de la cineasta francesa Maïwenn, «Jeanne du Barry», un drama romántico histórico sobre la concubina de un miembro de la realeza.

«Jeanne du Barry» será el primer papel importante de Depp desde la película independiente de 2020 «Minamata», en la que interpretó al fotógrafo de guerra W. Eugene Smith. Ese mismo año, Depp fue obligado por Warner Bros. a abandonar la serie spinoff de «Harry Potter» «Fantastic Beasts» después de que perdiera su caso de difamación contra el tabloide británico The Sun, que había caracterizado a Depp como un «golpeador de esposas.» Madds Mikkelson sustituyó a Depp como el mago oscuro Gellert Grindelwald en «Bestias fantásticas: Los secretos de Dumbledore».

El actor, más conocido por «Piratas del Caribe» y «Sweeney Todd», debutó como director en 1997 con «The Brave», que protagonizó junto a Marlon Brando. El neo western fue ridiculizado por la crítica y el público, y la reseña de Variety calificó la película de «turbia e increíble». No ha vuelto a dirigir una película desde entonces, pero ha producido (o ha sido productor ejecutivo) de varias películas, como «Hugo», «El llanero solitario» y «Minimata».

La película también supone otra colaboración entre Pacino y Navidi, que han trabajado juntos a lo largo de los años en «El mercader de Venecia», de 2004, «Wilde Salomé», de 2011, y «Salomé», de 2013.

«Este proyecto ha estado muy cerca del corazón de Al. Al me presentó la obra Modigliani hace muchos años y me enamoré de ella al instante», dijo Navidi. «Se trata de un trozo de la vida de Modi y no de una biografía. Ha sido un sueño para mí volver a trabajar con Johnny: es un verdadero artista con una visión increíble para llevar esta gran historia a la pantalla.»

The Hollywood Reported fue el primero en dar la noticia del regreso de Depp a la dirección.

