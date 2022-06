Amber Heard rompió el silencio en su primera entrevista tras el juicio contra Johnny Depp: "No culpo al jurado, es un actor fantástico"

En un clip de la entrevista que se transmitió el lunes por la mañana, Heard, de 36 años, dijo que entiende por qué el jurado de Virginia llegó a su veredicto a favor de su ex marido. “ No los culpo. En realidad lo entiendo. (Johnny Depp) Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico” , expresó la actriz de “Aquaman”.

“No me importa lo que piensen de mí, o qué juicio quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa en mi matrimonio, a puertas cerradas”, dijo Heard. “No supongo que la persona promedio deba saber estas cosas, así que no lo tomo como algo personal”.

“Pero incluso si alguien está seguro de que merezco todo este odio, incluso si piensas que estoy mintiendo, aún no puedes mirarme a los ojos y decirme que piensas que en las redes sociales hubo una representación justa”, dijo Heard. “No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo”.

Aunque se le indicó al jurado que se mantuviera alejado de las redes sociales, el equipo legal de Heard aseguró que influyó en el veredicto.

“No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso, y fue horrible”, dijo la abogada de Heard, Elaine Charlson Bredehoft. “Realmente, fue desequilibrado”.

Bredehoft dijo que cree que los miembros del jurado no pudieron escapar del intenso frenesí de las redes sociales en torno al juicio. “¿Cómo no? Se fueron a casa todas las noches. Tienen familias. Las familias están en las redes sociales. Tuvimos un descanso de 10 días en el medio. No hay forma de que no hayan sido influenciados por eso”, dijo.

En una aparición en Today el 8 de junio, los abogados de Depp, Benjamin Chew y Camille Vasquez, dijeron que “no había razón para creer que los miembros del jurado violaron su juramento” al participar en las redes sociales.

En una conversación con George Stephanopoulos en Good Morning America del miércoles, Vasquez dijo que cree que la “clave” de la victoria de Depp “fueron los hechos y la evidencia, y la oportunidad de Johnny de decir la verdad por primera vez”.

En última instancia, el jurado de siete personas encontró por unanimidad “evidencia clara y convincente” de que Heard difamó a Depp, otorgándole USD 15 millones en daños compensatorios y USD 5 millones en daños punitivos, aunque la jueza del condado de Fairfaix (Virginia, EEUU), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares.

Por su parte, el jurado determinó que Depp difamó a Heard y deberá pagar 2 millones de dólares.

