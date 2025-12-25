John Robertson, bicampeón de la Copa de Europa con Nottingham Forest, fallece a los 72 años

Compartir en:









ARCHIVO - John Robertson (izquierda), Ian Bowyer (centro) y Kenny Burns festejan tras conquistar la Copa de Europa ante Malmo en Múnich, el 30 de mayo de 1979 (AP Foto, archivo) AP

El club de la Liga Premier informó el jueves en un comunicado que estaba "desconsolado al anunciar el fallecimiento de la leyenda del Nottingham Forest y querido amigo, John Robertson". No se dio a conocer la causa de la muerte.

Robertson ganó 28 partidos con la selección de Escocia durante su carrera internacional de cinco años, que incluyó convocatorias para los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982.

Se convirtió en un héroe de culto en el Forest después de jugar un papel protagónico en las victorias del club de East Midlands en la Copa de Europa en 1979 y 1980.

Robertson proporcionó el centro para que Trevor Francis anotara el único gol contra el club sueco Malmo en Múnich, donde el equipo de Brian Clough levantó la Copa de Europa —que evolucionó para convertirse en la Liga de Campeones— por primera vez en 1979.

Doce meses después, Robertson anotó en otra victoria por 1-0 cuando el Forest defendió con éxito su corona europea contra el Hamburgo en Madrid.

También ganó la Copa de la Liga inglesa dos veces con el Forest.

Robertson comenzó y terminó su carrera en el Forest, con un período en el adversario local Derby. "Descansa en paz, Robbo... Nuestro más grande", manifestó el Forest.