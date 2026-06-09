Johan Vásquez está listo para liderar al Tri en casa: "Será una bonita Copa del Mundo”

ARCHIVO - El once titular de México previo a un amistoso contra Portugal, el sábado 28 de marzo de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano) AP

Con un carrera sólida en Europa, donde se afianzó como capitán del club italiano Genoa, Vásquez llega al certamen en un gran momento futbolístico y confía en aportar experiencia al Tri, que debutará el jueves frente a Sudáfrica.

“Siempre me he considerado un líder, creo que me gusta aportar, me gusta ayudar a mis compañeros en todo lo que se pueda. Creo que al final de cuentas somos muchos capitanes, somos muchos líderes que vamos a ayudar a esta selección”, dijo el martes en la atención brindada por la selección mexicana a los medios.

Hace cuatro años, el central fue relegado por el entonces entrenador Gerardo Martino en el Mundial de Qatar 2022. Ahora, se perfila como uno de los elementos claves del seleccionador Javier Aguirre .

“Son dos momentos diferentes de mi carrera. En la Copa del Mundo pasada soy consciente de que fui yo quien no llegó”, aseguró.

México abrirá la actividad del Grupo A , conformado además por Corea del Sur y Chequia.

Sobre su rival, Vásquez destacó que no será un encuentro fácil: “Todos los países y todos los equipos se merecen respeto. En la Copa del Mundo es matar o morir”.

Y es que si por un lado están los nervios inminentes de un debut mundialista, por otro jugar un Mundial en el propio país brinda la calma de “sentir que estás en casa”.

“Creo que son cosas que te van motivando el día a día: el ver a tus hijos, el ver a tus papás, el sentir que estás en casa”, aseguró.

Ante todo, Vásquez alabó el buen ambiente en el vestuario, la conexión del equipo dentro y fuera del césped y las ganas de entregar un espectáculo a los mexicanos.

“Tengo esa hambre de tratar de ayudar a mis compañeros, a la afición, de que se sientan orgullosos”, matizó. “En México, somos muy cálidos, somos muy anfitriones y creo que será una bonita Copa del Mundo”.

En ese sentido, destacó además su estrecha relación con César Montes, compañero en la zaga nacional y con quien ha compartido los primeros pasos en el fútbol, hace muchos años, en las categorías inferiores del Pachuca.

“Nos conocemos desde los 10 años, tenemos las mismas costumbres, nuestros papás se conocen”, afirmó. “Nos puede dar una grande mano ahí, es capitán y es un líder dentro y fuera de la cancha”.

____

Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP