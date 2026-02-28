Joel Embiid se perderá al menos 3 partidos de los 76ers por distensión en el oblicuo derecho

Embiid se lesionó durante la victoria de los 76ers elj ueves por 124-117 sobre el Heat de Miami, y el sábado los Sixers indicaron que una resonancia magnética reveló la lesión.
FILADELFIA (AP) — Joel Embiid se perderá al menos tres partidos debido a una distensión en el oblicuo derecho, informaron el sábado los 76ers de Filadelfia.
Embiid no jugará el domingo en Boston, y será evaluado nuevamente después de que los 76ers disputen partidos consecutivos en casa el martes y el miércoles.
El pívot estrella anotó 26 puntos y capturó 11 rebotes el jueves, promedió 29 puntos en febrero, la cifra más alta de la Conferencia Este.
