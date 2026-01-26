americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Joe Ryan y Mellizos pactan contrato de 6,2 millones para evitar arbitraje salarial

MINNEAPOLIS (AP) — El lanzador All-Star Joe Ryan y los Mellizos de Minnesota evitaron el arbitraje salarial el lunes, al acordar un contrato de un año que garantiza 6,2 millones.

ARCHIVO - Joe Ryan, de los Mellizos de Minnesota, lanza durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Filadelfia. (AP Photo/Matt Rourke, archivo)
ARCHIVO - Joe Ryan, de los Mellizos de Minnesota, lanza durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el viernes 26 de septiembre de 2025, en Filadelfia. (AP Photo/Matt Rourke, archivo) AP

Ryan recibirá 6,1 millones este año, el punto medio entre los 6,35 millones que él solicitó y los 5,85 millones que los Mellizos ofrecieron cuando las partes intercambiaron propuestas salariales el 8 de enero. El acuerdo incluye una opción mutua de 13 millones para 2027 con una compensación de 100,000 dólares en caso de rescisión.

Ryan, un lanzador derecho de 29 años, tuvo un récord de 13-10 con una efectividad de 3.42, la mejor de su carrera, en 30 aperturas y una aparición como relevista el año pasado, cuando tuvo un salario de 3 millones. Está en camino de ser elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial de 2027.

Quince jugadores siguen programados para audiencias ante paneles de tres personas, que se llevarán a cabo hasta el 13 de febrero en Scottsdale, Arizona.

En el caso más destacado, el dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, solicitó un récord de 32 millones, mientras que los Tigres de Detroit ofrecieron al lanzador zurdo 19 millones.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter