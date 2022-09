Joe Martinez se ausenta a reunión de la comisión de Miami-Dade tras acusaciones

“Durante mis años de servicio público, siempre me he esforzado por poner los asuntos de las personas en primer lugar. Debido a las circunstancias recientes, no quiero causar interrupciones, ni restar valor a los asuntos importantes del condado sobre los que votará la Junta. Por lo tanto, en interés de los residentes del condado de Miami-Dade y del Distrito 11, no asistiré a la reunión de mañana. Es crucial que la atención esté siempre en las necesidades de nuestros residentes. Gracias por el apoyo de todos mis compañeros”.