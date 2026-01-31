Joe Brady contrata a Jim Leonhard como coordinador defensivo de Bills, según fuente de AP

ARCHIVO - Jim Leonhard, centro, entrenador en jefe interino de Wisconsin, encabeza los ejercicios de calentamiento previo al partido contra Nebraska en partido de fútbol americano universitario, el 19 de noviembre de 2022, en Lincoln, Nebraska. (AP Foto/Rebecca S. Gratz) AP

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque Leonhard aún no ha firmado un contrato. ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.

Leonhard, de 43 años, pasó las últimas dos temporadas con los Broncos de Denver, incluyendo el año pasado como asistente del entrenador en jefe y coordinador del juego de pase defensivo del equipo. Es el segundo asistente de los Broncos en unirse al equipo de Brady; Pete Carmichael fue contratado como coordinador ofensivo de Buffalo, anunció el equipo el sábado.

Brady trabajó previamente con Carmichael en Nueva Orleans, pero no tiene conexiones inmediatas conocidas con Leonhard. La temporada de Buffalo terminó con una derrota en tiempo extra 33-30 ante los Broncos hace dos semanas en la ronda divisional de los playoffs.

La contratación de Leonhard llena una vacante clave mientras los Bills avanzan bajo la dirección de Brady, el ex coordinador ofensivo de Buffalo, quien asume el cargo después de que Sean McDermott fuera despedido tras un mandato de nueve años.

Mientras Brady aporta continuidad a la ofensiva liderada por Josh Allen en Buffalo, Leonhard supervisará una unidad que fue construida para cumplir con la visión defensiva de McDermott. Reemplaza a Bobby Babich, quien pasó las últimas dos temporadas como coordinador de los Bills antes de irse para ocupar el mismo puesto en Green Bay la semana pasada.

En su conferencia de prensa inaugural el jueves, Brady imaginó que la defensiva de Buffalo adoptaría una identidad agresiva similar a su enfoque en la ofensiva. Las lesiones y una transición hacia la juventud llevaron a Buffalo a terminar séptimo en la NFL en yardas permitidas, pero 28vo contra la carrera y 14to en capturas por intentos de pase.

Los Broncos, en comparación, terminaron con 68 capturas la temporada pasada para liderar la NFL por segundo año consecutivo.

Leonhard pasó dos períodos separados en Buffalo durante una carrera de diez años como back defensivo en la NFL, incluyendo sus primeros tres años entre 2005-07. Fue un agente libre no reclutado de Wisconsin y terminó su carrera con Cleveland en 2014.

Dos años después, Leonhard regresó a Wisconsin para comenzar su carrera como entrenador y ascendió desde supervisar la secundaria de los Badgers hasta un período de cinco años como coordinador defensivo. Cerró la temporada 2022 como entrenador en jefe interino de Wisconsin tras el despido de Paul Chryst, antes de dejar el programa para pasar el año siguiente en Illinois.

