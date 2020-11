Trump envía mensaje de optimismo

En entrevista con la cadena FOX, Trump alabó el apoyo que está recibiendo de los latinos y afroamericanos, las dos mayores minorías del país.

“Si hay una victoria, creo que la tendremos, pero sólo me declararé ganador cuando la consigamos, no hay razón para jugar juegos. No sé cuáles son las posibilidades, pero tenemos una sólida posibilidad”, dijo el mandatario.

Por su parte, el candidato demócrata, Joe Biden, estuvo temprano en Scranton, Pennsylvania, su pueblo natal, donde participó de un pequeño acto con sus seguidores.

Pennsylvania es uno de los estados clave para ganar las elecciones y de allí, Biden irá a su residencia en Wilmington, Delaware, desde donde se dirigía a los estadounidenses en la noche, ya sea para proclamar su victoria o aceptar su derrota.