Carlos Alberto Montaner defiende a Joe Biden en anuncio político

Según informó este miércoles el Nuevo Herald, el anuncio, que fue financiado por el exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, “rebate las acusaciones lanzadas por la campaña de Donald Trump de que su rival Joe Biden es socialista”.

“Unas veces yo voto con los republicanos y otras con los demócratas. He dedicado mi vida y he escrito varios libros en contra de los socialistas y los comunistas, pero en estas elecciones quiero decir enfáticamente que Joe Biden y Kamala Harris no son socialistas ni comunistas”, dijo Montaner, figura importante dentro de la intelectualidad del exilio cubano.

En el anuncio de radio y televisión, que comenzó a transmitirse este martes en varias estaciones en español del sur de la Florida Montaner agregó: “Llevo muchos años exiliado y conozco perfectamente a los amigos de la libertad. Ellos lo son”.

Embed

De acuerdo al Herald, los creadores del anuncio “esperan que la trayectoria y el prestigio de Montaner —quien estuvo detenido por una acusación política y escapó de Cuba, ha recibido múltiples galardones periodísticos, fue profesor universitario y ha sido columnista para varios medios de prensa iberoamericanos y de Estados Unidos, incluido el Nuevo Herald— ayuden a promover el mensaje más allá de la comunidad cubanoamericana”.

Al respecto, Fernand Amandi, encuestador demócrata y parte del equipo de producción del anuncio, dijo al Herald: “la audiencia principal del anuncio es la comunidad cubanoamericana e hispana de Miami Dade, gracias a la influencia y al respeto que él inspira como cubanoamericano anticomunista icónico y como hombre de letras respetado mundialmente por sus puntos de vista sobre la democracia”.

“Nadie puede decir que Carlos Alberto no es uno de los peleadores históricos más reconocidos en contra del comunismo y el socialismo”, agregó Amandi

Aunque no tenía intenciones de decirle a los cubanoamericanos por quién votar, Montaner le aseguró al Herald que esta es la “primera vez que participa abiertamente en una campaña política”

“Yo no tengo color político en este país, pero quería hacerlo porque me parece que es una absoluta injusticia acusar a Biden y Harris de que son comunistas o socialistas, porque no lo son”, dijo el intelectual, de 77 años e inscrito como independiente.