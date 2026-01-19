Jimmy Butler sufre lesión en la rodilla derecha en victoria de los Warrios 135-112 sobre el Heat

Compartir en:









Jimmy Butler III, en la duela, de los Warriors de Golden State, es auxiliado para levantarse por sus compañeros de equipo durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, ante el Heat de Miami, el lunes 19 de enero de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Los ánimos se caldearon con algunos empujones entre los suplentes en los segundos finales.

Butler se lesionó momentos después de recibir un pase en la pintura cuando cayó de manera dura y torpe tras una colisión con Davion Mitchell del Heat, quien fue sancionado con una falta a los 7:41 del tercer cuarto.

La rodilla se dobló al aterrizar y Butler gritó, hizo una mueca y se agarró la rodilla mientras permanecía en el suelo durante un par de minutos. Necesitó que sus compañeros Gary Payton II y Buddy Hield lo escoltaran fuera de la cancha y al vestuario después de la caída en el lado ofensivo de los Warriors. Cuando finalmente se levantó con ayuda, no pudo poner presión sobre su rodilla.

Andrew Wiggins tuvo 18 unidades y cinco rebotes para Miami en su regreso al Chase Center, donde ayudó a los Warriors a ganar el campeonato de la NBA en 2022. Norman Powell anotó 21 puntos mientras el Heat inició un viaje de cinco juegos por la Costa Oeste y perdió su cuarto consecutivo fuera de casa, cayendo a un total de 7-14 fuera del sur de Florida.

Butler lanzó seis de 11 después de haberse ausentado en la victoria del sábado 136-116 contra Charlotte por razones personales. Stephen Curry tuvo 19 puntos y 11 asistencias, Brandin Podziemski anotó un récord de temporada de 24 unidades junto con seis rebotes y Hield agregó 16 tantos en una noche en la que Golden State no contó con Draymond Green debido a un esguince en el tobillo derecho como precaución. Se espera que regrese para el partido en casa del martes contra Toronto.

Los Warriors jugaron en el Día de Martin Luther King Jr. por decimotercera vez en 14 temporadas y el segundo año consecutivo en casa.

