americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jimmy Butler, se somete a cirugía para reparar el ligamento anterior cruzado derecho

SAN FRANCISCO (AP) — El base de los Warriors de Golden State, Jimmy Butler, se sometió a una cirugía en la rodilla derecha el lunes para reparar el ligamento anterior cruzado desgarrado, una lesión que puso fin a su temporada el mes pasado.

La cirugía fue realizada por el Dr. Bert Mandelbaum en Los Ángeles, y el equipo informó que comenzaría un programa de rehabilitación de inmediato, con una actualización sobre su progreso esperada a principios de la próxima temporada.

Butler se lesionó en el tercer cuarto de la victoria contra su antiguo equipo de Miami el 19 de enero, momentos después de recibir un pase en la pintura y caer de manera dura y torpe tras una colisión con Davion Mitchell del Heat, quien fue sancionado con una falta.

La rodilla de Butler se dobló al aterrizar e hizo una mueca de dolor y se agarró la rodilla mientras permanecía en el suelo durante un par de minutos. Necesitó que sus compañeros Gary Payton II y Buddy Hield lo escoltaran fuera de la cancha y al vestuario después de la caída en el lado ofensivo de los Warriors. Cuando finalmente se levantó con ayuda, no pudo poner presión sobre su rodilla.

El partido del lunes contra Memphis marcó el décimo juego que Butler se perdió, y los Warriors no han sido los mismos sin él.

Butler promedió 20,0 puntos, 5,6 rebotes, 4,9 asistencias y 11,5 robos jugando 31,1 minutos en 38 juegos. Fue adquirido por los Warriors el año pasado en el intercambio que envió a Andrew Wiggins al Heat.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Expertos urgen a Trump a aplicar presión total sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

Expertos urgen a Trump a aplicar "presión total" sobre Cuba mientras advierten que el régimen intentará engañar a EEUU

OPINION: La Habana, como gemir de violines

OPINION: La Habana, como gemir de violines

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Apagón histórico en Cuba: más del 61 % del país quedará sin electricidad al mismo tiempo este lunes

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de uno de los peores shows y EEUU se divide

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones
ALARMA

Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter