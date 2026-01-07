americateve

Jim Harbaugh predice que su hermano John volverá a la NFL, pero espera que sea en la NFC

EL SEGUNDO, California, EE.UU. (AP) — La NFL tiene un Harbaugh menos en sus filas de entrenadores, aunque el head coach de los Chargers de Los Ángeles, Jim Harbaugh, no espera que su hermano mayor esté sin trabajo por mucho tiempo.

ARCHIVO - John Harbaugh, izquierda, head coach de los Ravens de Baltimore, y Jim Harbaugh, head coach de los 49ers de San Francisco, platican previo al partido de pretemporada de la NFL, el 7 de agosto de 2014, en Baltimore. (AP Foto/Patrick Semansky, Archivo)
"Será entrenador en jefe el próximo año", afirmó Jim Harbaugh el miércoles. "Estaremos jugando contra él de alguna forma o manera".

John Harbaugh fue despedido como entrenador en jefe de los Ravens de Baltimore un día antes, después de 18 temporadas que incluyeron un campeonato de Super Bowl en el que venció famosamente a Jim, quien entrenaba a los 49ers de San Francisco en ese momento. Los Ravens terminaron 8-9 y no llegaron a los playoffs esta temporada.

Jim Harbaugh guiará a los Chargers visitantes (11-6) contra los Patriots de Nueva Inglaterra (14-3) en el juego de comodines de la Conferencia Americana el domingo.

Cuando se le preguntó si estaba sorprendido por el despido de su hermano, Jim Harbaugh expresó: "Sí, como muchos".

"John Harbaugh es el mejor entrenador que conozco, el mejor entrenador que he visto. Soy su hermano, así que podría estar sesgado", dijo Jim Harbaugh sonriendo.

John Harbaugh tuvo un récord de 193-124 en Baltimore, incluyendo la postemporada. Llevó a los Ravens al Juego de Campeonato de la AFC en cuatro ocasiones, incluyendo su temporada de Super Bowl.

"Es genial ver ese tipo de apoyo", comentó Jim Harbaugh. "Es tan genial ver todos los logros de mi hermano y que se le reconozca por eso".

John Harbaugh ciertamente no está solo en la línea de desempleo de la NFL. La liga tiene siete puestos de entrenador en jefe vacantes, incluyendo lugares en la AFC en Cleveland, Las Vegas, Tennessee y, por supuesto, Baltimore. Los puestos disponibles en la NFC están en Arizona, Atlanta y Nueva York.

"Como le dije, cualquier equipo al que vaya será formidable", manifestó Jim Harbaugh. "Solo espero que sea en la NFC".

John Harbaugh, mayor que Jim por 15 meses, tiene un récord de 3-0 entrenando contra su hermano menor.

"Atacará con un entusiasmo desconocido para la humanidad la próxima oportunidad", dijo Jim Harbaugh.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

