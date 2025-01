Jim Acosta Anuncia Su Salida de CNN Tras 18 Años

El periodista Jim Acosta ha anunciado su salida de CNN tras casi 18 años en la cadena. Conocido por su papel como corresponsal en la Casa Blanca y por sus enfrentamientos con el expresidente Donald Trump, Acosta comunicó su decisión al finalizar su programa de las 10 a.m., luego de que su espacio fuera reemplazado por "The Situation Room with Wolf Blitzer and Pamela Brown". Según informes, se le ofreció un horario nocturno, pero optó por no aceptarlo. En su mensaje de despedida, instó a los espectadores a resistir las mentiras y el miedo, y enfatizó la importancia de la verdad. Agradeció a la audiencia por su apoyo y prometió compartir pronto sus planes futuros.