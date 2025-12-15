Jets despiden al coordinador defensivo de los Jets, Steve Wilks tras derrota 48-20 ante Jaguars

Compartir en:









ARCHIVO - Foto del 29 de septiembre del 2025, el coordinador defensivo de los Jets de Nueva York Steve Wilks en el encuentro ante los Dolphins de Miami. (AP Foto/Doug Murray, Archivo) AP

Glenn anunció que Chris Harris, el entrenador de los backs defensivos del equipo y coordinador del juego de pase, asumiría el cargo de Wilks. Glenn agregó que asistirá a Harris en las tareas dedecisión de jugadas esta semana.

Glenn, en su primera temporada como entrenador en jefe de los Jets, dijo durante una videollamada con reporteros que tomó la decisión el domingo por la noche, unas horas después de la derrota de Nueva York por 48-20 en Jacksonville. Glenn dijo que habló con Wilks el lunes por la mañana para informarle que lo estaba relevando de sus funciones.

"Sentí que era la mejor decisión para la organización en este momento", afirmó Glenn.

Wilks fue el primero de los tres coordinadores de los Jets contratados por Glenn después de asumir como entrenador en jefe en enero. Wilks estuvo fuera de la NFL la temporada pasada mientras servía como asesor voluntario para el equipo de fútbol de Charlotte. Fue el coordinador defensivo de San Francisco en 2023, pero fue despedido después de la derrota de los 49ers en el Super Bowl ante los Chiefs de Kansas City.

La defensa de Wilks con los Jets tuvo problemas toda la temporada, ubicándose entre las peores de la liga contra la carrera y en puntos permitidos. Nueva York estableció un récord de la NFL sin intercepciones en sus primeros 14 juegos, lo que también empató una marca de la liga para cualquier tramo de 14 juegos en una temporada.

