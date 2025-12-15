americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jets despiden al coordinador defensivo de los Jets, Steve Wilks tras derrota 48-20 ante Jaguars

El entrenador de los Jets de Nueva York, Aaron Glenn, despidió al coordinador defensivo Steve Wilks el lunes, un día después de que el equipo permitiera 48 puntos en una de sus peores derrotas en una temporada de 3-11.

ARCHIVO - Foto del 29 de septiembre del 2025, el coordinador defensivo de los Jets de Nueva York Steve Wilks en el encuentro ante los Dolphins de Miami. (AP Foto/Doug Murray, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 29 de septiembre del 2025, el coordinador defensivo de los Jets de Nueva York Steve Wilks en el encuentro ante los Dolphins de Miami. (AP Foto/Doug Murray, Archivo) AP

Glenn anunció que Chris Harris, el entrenador de los backs defensivos del equipo y coordinador del juego de pase, asumiría el cargo de Wilks. Glenn agregó que asistirá a Harris en las tareas dedecisión de jugadas esta semana.

Glenn, en su primera temporada como entrenador en jefe de los Jets, dijo durante una videollamada con reporteros que tomó la decisión el domingo por la noche, unas horas después de la derrota de Nueva York por 48-20 en Jacksonville. Glenn dijo que habló con Wilks el lunes por la mañana para informarle que lo estaba relevando de sus funciones.

"Sentí que era la mejor decisión para la organización en este momento", afirmó Glenn.

Wilks fue el primero de los tres coordinadores de los Jets contratados por Glenn después de asumir como entrenador en jefe en enero. Wilks estuvo fuera de la NFL la temporada pasada mientras servía como asesor voluntario para el equipo de fútbol de Charlotte. Fue el coordinador defensivo de San Francisco en 2023, pero fue despedido después de la derrota de los 49ers en el Super Bowl ante los Chiefs de Kansas City.

La defensa de Wilks con los Jets tuvo problemas toda la temporada, ubicándose entre las peores de la liga contra la carrera y en puntos permitidos. Nueva York estableció un récord de la NFL sin intercepciones en sus primeros 14 juegos, lo que también empató una marca de la liga para cualquier tramo de 14 juegos en una temporada.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter