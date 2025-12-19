Jets dejan fuera a su astro Garrett Wilson por lesión para los últimos 3 partidos de la temporada

Compartir en:









ARCHIVO - Garrett Wilson, receptor de los Jets de Nueva York, observa el partido ante los Browns de Cleveland, el domingo 9 de noviembre de 2025 (AP Foto/Adam Hunger, archivo) AP

El entrenador Aaron Glenn dijo el viernes que Wilson está progresando adecuadamente, pero el equipo no quiere correr riesgos innecesarios con el receptor estrella. Wilson ha estado fuera durante cinco partidos, después de lesionarse contra Cleveland el 9 de noviembre.

Los Jets (3-11) están fuera de la contienda por los playoffs mientras se preparan para enfrentar a los Saints (4-10) en Nueva Orleans el domingo.

“Está haciendo un muy, muy buen trabajo en cuanto a su rehabilitación", afirmó Glenn. "Sólo queremos ser inteligentes con él porque es una pieza clave en lo que estamos haciendo aquí. Poder tenerlo de vuelta en el programa para la próxima campaña, completamente sano y listo para jugar, es la mejor decisión para todos nosotros”.

Glenn agregó que Wilson, de 25 años, estaba "de acuerdo" con la decisión después de hablar con los médicos y el equipo.

“Estará listo para comenzar cuando inicie el programa de la temporada próxima”, dijo Glenn. “Y estoy emocionado por eso”.

Wilson firmó una extensión de contrato de cuatro años y 130 millones de dólares en julio después de terminar con 1.000 yardas mediante recepción en cada una de sus primeras tres temporadas en la NFL desde que fue reclutado con la décima selección del draft de 2022, procedente de Ohio State. Fue galardonado por la AP como el Novato Ofensivo del Año en la NFL y se convirtió de inmediato en uno de los receptores abiertos más productivos de la liga.

Pero Wilson jugó solo siete partidos esta temporada después de reencontrarse con su exmariscal de campo de Ohio State, Justin Fields. Se perdió dos partidos por una lesión en la rodilla derecha antes de poder regresar en la Semana 10, pero sufrió una lesión diferente en la misma rodilla al final del partido contra los Browns, y esta vez le costó los últimos ocho partidos. Wilson terminó con apenas 36 recepciones para 395 yardas, con lo que aún lidera al equipo, y cuatro touchdowns. Ya ocupa el décimo lugar en la lista histórica de los Jets con 315 recepciones en apenas 58 partidos y sus 3.644 yardas mediante recepción lo colocan en el 13er puesto de la lista de la franquicia. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP