Jets colocan al quarterback Justin Fields en la reserva de lesionados

FLORHAM PARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Los Jets de Nueva York colocaron al quarterback Justin Fields en la reserva de lesionados por el resto de la temporada debido a un problema de rodilla que lo ha dejado fuera de los últimos tres juegos.

Justin Fields (7), quarterback de los Jets de Nueva York, hace ejercicios de estiramiento, previo al partido de la NFL en contra de los Ravens de Baltimore, el domingo 23 de noviembre de 2025, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
El entrenador Aaron Glenn anunció el martes la decisión de dejar a Fields fuera de los dos últimos partidos.

Fields firmó en marzo un contrato de dos años por 40 millones, de los cuales 30 millones son garantizados. Fue el titular durante la mayor parte de esta temporada hasta que el mes pasado lo reemplazó Tyrod Taylor.

El novato no reclutado Brady Cook está listo para tener su tercer duelo como titular el domingo contra Nueva Inglaterra. Taylor será el suplente.

Fields, hablando con los reporteros el viernes pasado por primera vez desde su lesión en la práctica hace tres semanas, dijo que recientemente se sometió a una resonancia magnética en la rodilla y "encontraron algo, así que ahora estamos en este punto". Añadió que tenía "un golpe o un moretón" y dijo que su lesión es "más bien algo de semana a semana".

Pero Fields también dijo que "por supuesto" le gustaría jugar nuevamente esta temporada. Estuvo inactivo para los últimos tres juegos de los Jets.

Fields tuvo un récord de 2-7 como titular de los Jets, con siete touchdowns y solo una intercepción para 1.259 yardas, pero tuvo cuatro juegos en los que lanzó para menos de 55 yardas, incluyendo un mínimo de temporada de 27 en la derrota ante Buffalo en la semana 2.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

