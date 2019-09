Jerry Lee Lewis cancela conciertos mientras se recupera

El miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll anunció la cancelación de su actuación del 28 de abril en el Festival de Jazz de Nueva Orleáns, así como de sus conciertos previstos para el 18 de mayo en Knoxville, Tennessee, y el 8 de junio en Alexandria, Virginia.

Apodado "The Killer", Lewis es conocido por su gran energía y sus habilidades para el piano en canciones como "Great Balls of Fire" y "Whole Lotta Shakin' Goin' On".