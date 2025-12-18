americateve

Jeffery Simmons de Titans agradece que su madre no estuviera en casa durante robo armado

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — El tackle defensivo de los Titans de Tennessee, Jeffery Simmons, está agradecido de que su madre no estuviera siguiendo su rutina habitual de verlo jugar partidos de visitante en su casa cuando unos ladrones irrumpieron en su hogar portando armas.

“Todas las cosas materiales, eventualmente puedo recuperarlas. Pero si uno de mis familiares hubiera perdido la vida, eso es lo que me habría dolido, así que estoy agradecido”, expresó el jueves Simmons.

Simmons regresó a casa después de la derrota de los Titans por 37-24 ante los 49ers de San Francisco y descubrió que la puerta de su garaje estaba abierta y faltaban cosas. Llamó a la policía y también publicó varias historias en Instagram, incluyendo un video de seguridad del hogar que mostraba a dos personas enmascaradas entrando a su casa por el patio el domingo por la noche.

Los Titans dijeron en un comunicado el lunes que la seguridad del equipo estaba trabajando con el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville para investigar el robo.

El tres veces nominado al premio Walter Payton Man of the Year de los Titans se emocionó el jueves y usó una toalla para secarse los ojos mientras hablaba sobre los ladrones que parecían chicos o jóvenes adultos portando armas cuando vio su video de seguridad. Dijo que por eso su fundación trabaja para ayudar a los jóvenes en la comunidad.

“No lo hago por la publicidad ni por el Walter Payton Man of the Year. Lo haces para tratar de impactar la vida de alguien. Así que sí, hombre, apesta”, comentó Simmons.

El tackle, tres veces seleccionado al Pro Bowl, está empatado como el jugador con más tiempo en la plantilla de los Titans. La semana pasada, se convirtió en el sexto jugador registrado en lograr una captura, forzar un balón suelto y anotar un touchdown en un juego. Recibió un pase de touchdown de una yarda de Cam Ward para el segundo touchdown de recepción de su carrera.

No estaba claro de inmediato si el robo estaba relacionado con robos anteriores en las casas de atletas profesionales. La casa del quarterback novato de los Browns de Cleveland, Shedeur Sanders, fue robada durante su debut en la NFL en noviembre por tres personas que llevaban máscaras y guantes y que robaron objetos con un valor aproximado de 200.000 dólares.

Simmons dijo que su mensaje para sus compañeros de equipo y personas alrededor de la NFL es seguir trabajando con los jóvenes.

"Cuando miré la grabación, esos chicos parecen jóvenes", manifestó Simmons. "Jóvenes adultos que están perdidos en este momento, y esa es la razón por la que tenemos que seguir usando nuestra plataforma".

El FBI advirtió a las ligas en diciembre de 2024 sobre organizaciones criminales que supuestamente apuntaron a las casas de Luka Doncic, Bobby Portis, Travis Kelce, Patrick Mahomes y Joe Burrow. Los investigadores creían que grupos organizados de robo de Sudamérica estaban detrás de los crímenes, en los que los ladrones irrumpían en las casas de los atletas mientras se sabía que estaban de viaje con sus equipos.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

