Jeff Hafley llega a un acuerdo con los Dolphins para ser su entrenador en jefe, según fuente de AP

ARCHIVO - Jeff Hafley, coordinador defensivo de los Packers de Green Bay, sostiene un balón en las manos previo al partido de la NFL en la ronda de comodines de los playoffs frente a los Bears de Chicago, el sábado 10 de enero de 2026, en Chicago. (AP Foto/Jeffrey Phelps, Archivo) AP

La persona habló bajo condición de anonimato porque el contrato no se había finalizado.

Hafley reemplaza a Mike McDaniel, quien fue despedido tras lograr un récord de 35-33 en cuatro temporadas. Los Dolphins también despidieron al veterano gerente general Chris Grier durante la campaña regular.

Hafley, quien pasó dos temporadas en Green Bay, se reunió con los Dolphins para una segunda entrevista más temprano el lunes antes de que se le ofreciera el trabajo. Se reunirá con el nuevo gerente general Jon-Eric Sullivan en Miami.

Hafley, de 46 años, dejó su puesto en Boston College en 2024 para convertirse en coordinador defensivo en Green Bay, donde trabajó con Sullivan durante las dos últimas temporadas. Hafley también entrenó a los defensivos secundarios de San Francisco de 2016 a 2018 después de pasar dos años como entrenador de la secundaria de Cleveland.

Sullivan, anteriormente vicepresidente de personal de jugadores de Green Bay, pasó 22 temporadas con los Packers antes de convertirse en el gerente general de los Dolphins.

La contratación de Hafley continúa la tendencia del propietario de los Dolphins, Stephen Ross, de apostar por candidatos sin experiencia previa como entrenadores en jefe de la NFL. Ross no ha contratado a un entrenador probado de la liga desde que se convirtió en el propietario mayoritario de los Dolphins en 2009. Anteriormente tomó riesgos con Joe Philbin (2012-2015), Adam Gase (2016-18), Brian Flores (2019-21) y McDaniel (2022-25).

McDaniel fue despedido después de lograr un récord de 7-10 y perderse los playoffs por segundo año consecutivo. Eso provocó un reinicio organizacional que probablemente incluirá encontrar un nuevo quarterback y avanzar sin el exseleccionado de primera ronda Tua Tagovailoa.

Tagovailoa fue enviado a la banca para los últimos tres juegos de la temporada 2025 después de lanzar para 2.660 yardas con 20 touchdowns, pero mostrando marcadas disminuciones en precisión y movilidad. Firmó una extensión de cuatro años por 212,4 millones de dólares en julio de 2024, pero terminó 2025 con 15 intercepciones, la segunda mayor cantidad en la NFL y un récord personal.

Tagovailoa tiene garantizados 54 millones para 2026, y los Dolphins incurrirían en impactos significativos en el tope salarial en caso de liberarlo.

Los Dolphins también entrevistaron al exentrenador de Cleveland, Kevin Stefanski, quien fue contratado como head coach de Atlanta; al coordinador ofensivo de Seattle, Klint Kubiak; al coordinador defensivo de San Francisco, Robert Saleh; al coordinador defensivo de los Rams, Chris Shula; y al coordinador defensivo de Jacksonville, Anthony Campanile, entre otros, durante su búsqueda de un entrenador.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP