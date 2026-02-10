Jefes de inmigración de Trump testificarán en el Congreso tras muertes de manifestantes

Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante una redada migratoria en Minneapolis el 5 de febrero del 2026. (AP foto/Ryan Murphy) AP

Las redadas de Trump han sido objeto de un intenso escrutinio en las últimas semanas, después de la muerte a tiros en Minneapolis de dos manifestantes a manos de policías del Departamento de Seguridad Nacional. Las agencias también han enfrentado críticas por una serie de políticas que, según los críticos, pisotean los derechos tanto de inmigrantes como de ciudadanos estadounidenses que protestan contra la batida policial.

Todd Lyons, el director interino de Inmigración y Control de Aduanas; Rodney Scott, quien dirige la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y Joseph Edlow, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración hablarán ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Los funcionarios hablarán en un momento de bajo apoyo a la forma en que sus agencias están llevando a cabo la visión migratoria de Trump, pero mientras están llenos de dinero gracias a una ley de gastos aprobada el año pasado que ha ayudado a ampliar las ofensivas migratorias en todo el país.

La administración dice que son los activistas y manifestantes los que están atacando a sus policías y no al revés, y que sus operaciones están haciendo al país más seguro al remover a personas que han cometido delitos o representan una amenaza para el país.

Bajo el liderazgo de Lyons, el ICE ha podido contratar a muchos más agentes y agentes han sido desplegados en ciudades de todo el país diseñadas para arrestar y deportar a inmigrantes. La comparecencia en el Congreso se produce mientras los legisladores están enfrascados en una batalla sobre si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debería ser financiado sin restricciones pese a la conducta de sus policías.

Es probable que Lyons enfrente preguntas sobre un memorando que firmó el año pasado diciendo a los policías del Ice que no necesitan una orden judicial para entrar por la fuerza en una casa para arrestar a un deportado, lo que contradice de años de práctica de esa institución y protecciones contra allanamientos de morada sin razón.

Durante el mandato de Scott, su agencia ha asumido un papel significativo en el arresto y remoción de inmigrantes. Esa actividad se ha convertido en un punto de controversia y marca una ruptura con el trabajo tradicional de la agencia de proteger las fronteras y controlar quién y qué entra al país.

Bajo el liderazgo del comandante Gregory Bovino, un grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza saltó de un lado a otro del país para operaciones en Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Nueva Orleans, donde a menudo fueron acusados de interrogar y arrestar indiscriminadamente a personas que sospechaban estaban en el país ilegalmente. Bovino dice que sus objetivos son legítimos e identificados a través de inteligencia y afirma que si sus policías usan la fuerza es porque está justificado.

Un agente de la Patrulla Fronteriza y uno de Aduanas y Protección Fronteriza abrieron fuego durante la muerte a tiros de Alex Pretti, uno de los dos manifestantes asesinados en Minneapolis en enero. Otra manifestante, Renee Good, fue abatida por un elemento del ICE.

Después de la muerte de Pretti, Bovino fue reasignado y Trump envió a su zar fronterizo Tom Homan a Minneapolis para asumir el control.

La agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración también ha enfrentado críticas por las medidas que ha tomado, incluyendo someter a los refugiados ya admitidos en Estados Unidos a otra ronda de verificación y pausar las decisiones sobre todos los casos de asilo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP