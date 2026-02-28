Jefe de ONU condena ataques de EEUU e Israel a Irán, en reunión urgente del Consejo de Seguridad

El secretario general de la ONU, António Guterres, asiste a la inauguración del 61er período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la sede europea de la ONU, en Ginebra, el lunes 23 de febrero de 2026. (Valentin Flauraud/Keystone vía AP) AP

El secretario general António Guterres dijo en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU que se celebró el sábado que debe hacerse todo lo posible para evitar una mayor escalada.

“La alternativa”, advirtió, “es un posible conflicto más extenso con graves consecuencias para los civiles y la estabilidad regional”.

Guterres también condenó los ataques de represalia de Irán por violar la soberanía y la integridad territorial de Bahréin, Irak, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Al hablar con periodistas antes de la reunión, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó que era “hipocresía” condenar los ataques aéreos. Sostuvo que Irán es responsable de las acciones de sus aliados en Oriente Medio y de sus programas nuclear y de misiles, y que Israel y Estados Unidos actuaron “para impedir una amenaza irreversible e inmediata”.

El ataque contra Irán mató al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de acuerdo con reportes de The Associated Press. El asesinato del segundo líder de la República Islámica, que no tenía un sucesor designado, aumentó la posibilidad de un conflicto prolongado, dadas las amenazas iraníes de represalias. El presidente estadounidense Donald Trump calificó su muerte en redes sociales como “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

En una misiva al secretario general de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi acusó a Estados Unidos e Israel de violar “flagrantemente” la soberanía y la integridad territorial de Irán y la Carta de la ONU. Señaló que Irán estaba ejerciendo su derecho a la legítima defensa en virtud de la Carta como respuesta.

Instó a los miembros del consejo “a adoptar las medidas necesarias e inmediatas para detener este uso ilegal de la fuerza y garantizar la rendición de cuentas”. Y pidió una condena inequívoca de “este acto de agresión… ya que sin duda plantea una amenaza sin precedentes para la paz y la seguridad regionales, así como mundiales”.

Cinco miembros del Consejo de Seguridad —Bahréin, que es el representante árabe en el consejo, Francia, Rusia, China y Colombia— solicitaron la reunión de emergencia.

En una declaración conjunta, los mandatarios del Reino Unido y Francia —ambos miembros del Consejo de Seguridad con poder de veto—, junto con el canciller de Alemania, pidieron reanudar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán. Los tres países, que formaron parte del acuerdo nuclear de 2015 con Irán, han encabezado los esfuerzos para llegar a una solución negociada. Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo en 2018.

Los tres mandatarios europeos condenaron enérgicamente los ataques aéreos iraníes en la región —no los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel— e instaron a los dirigentes de Irán a buscar una solución negociada, al afirmar: “En última instancia, debe permitirse al pueblo iraní determinar su futuro”.

La reunión del Consejo de Seguridad se celebra el último día de la presidencia del Reino Unido y un día antes que Estados Unidos asuma la presidencia rotatoria durante el mes de marzo.

