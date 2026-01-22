Jefe de los Mets David Stearns cerró el intercambio de Peralta tras cena de aniversario

Un día después de completar un canje nocturno con Milwaukee que trajo al lanzador estelar Freddy Peralta a los Mets, el presidente de operaciones deportivas de Nueva York confirmó que estaba lidiando con una agenda completa el miércoles.

Stearns dirigió la oficina principal de los Cerveceros de 2015 a 2023 y mantiene una relación amistosa con su sucesor, el presidente de operaciones deportivas de Milwaukee, Matt Arnold. Fue Arnold quien mencionó a los periodistas el miércoles por la noche que podría haber arruinado la cena de aniversario de Stearns mientras trabajaban en la transacción.

"Matt hablaba en serio. Matt estuvo en mi boda hace nueve años, así que ciertamente sabe que era mi aniversario", dijo Stearns el jueves en una llamada de Zoom. "Y así, tuvimos algunas conversaciones durante la cena y luego pudimos cerrar el intercambio una vez que llegamos a casa".

Nueva York adquirió a Peralta y al también derecho Tobias Myers de los Cerveceros a cambio de un par de prospectos prometedores: el abridor Brandon Sproat y el infielder/jardinero de ligas menores Jett Williams.

"Creo que reconocemos que nos hemos desprendido de algunos jugadores jóvenes muy buenos aquí", expresó Stearns. "Estamos adquiriendo a uno de los mejores abridores en el béisbol. Un tipo que ha sido realmente consistente, e iba a doler. Y duele. Desprenderse de buenos jugadores duele. Y esos muchachos van a estar jugando en Milwaukee por mucho tiempo y vamos a competir contra ellos. También estamos muy emocionados de tener a Freddy y Tobias aquí, y creo que ambos van a ayudarnos mucho".

Stearns dijo que las discusiones entre los equipos sobre Peralta, quien puede convertirse en agente libre después de esta temporada, comenzaron en noviembre.

"Dieron muchos giros y vueltas e involucraron muchos nombres diferentes en varios puntos, diferentes estructuras, diferentes tamaños de acuerdos", explicó Stearns. "Creo que las conversaciones probablemente se aceleraron en los últimos días y finalmente pudimos concretarlo para ambas partes anoche".

Peralta les da a los renovados Mets un abridor de primera línea después de que su rotación flaqueó en la segunda mitad de una temporada 2025 enormemente decepcionante. Se une a una rotación de Nueva York que se proyecta incluir a Nolan McLean, Clay Holmes, David Peterson, Sean Manaea y Kodai Senga.

"Creo que agregar a Freddy como una especie de fuerza estabilizadora para liderar nuestra rotación probablemente le da un poco de espacio a algunos de nuestros lanzadores más jóvenes", comentó Stearns. "Nos gusta dónde está nuestra rotación. Creo que tiene una buena combinación de juventud y veteranos establecidos de las Grandes Ligas".

El movimiento se produjo horas después de que los ocupados Mets presentaron formalmente al agente libre Bo Bichette en una conferencia de prensa en el Citi Field, y una noche después de que el equipo obtuvo al talentoso jardinero central cubano Luis Robert Jr. en un intercambio con los Medias Blancas de Chicago.

Peralta tuvo un récord de 17-6 con una efectividad de 2.70 en 33 aperturas la temporada pasada, cuando lideró la Liga Nacional en victorias y terminó quinto en la votación del Premio Cy Young. Ponchó a 204 bateadores en 176 entradas un tercio y obtuvo su segunda selección al Juego de Estrellas.

"Un jugador que conozco bien, en quien confío y que creo que se va a integrar muy bien con nuestra organización, nuestro equipo y nuestra ciudad", afirmó Stearns.

El dominicano de 29 años, no ha estado en la lista de lesionados desde 2022, cuando el derecho fue marginado por una distensión en el dorsal y más tarde por inflamación en el codo. Devengaría ocho millones de dólares esta temporada y se convierte en el último exjugador de los Cerveceros adquirido por Stearns desde que asumió en Nueva York.

"Hemos hablado durante todo el receso sobre nuestro deseo de agregar a nuestro grupo de abridores, de encontrar un abridor que pueda lanzar en la mitad superior de nuestra rotación, y ciertamente estoy muy complacido de que hayamos podido hacer esto aquí con esta transacción", manifestó Stearns.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP