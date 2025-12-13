Jefe de la ONU visita Irak para conmemorar el fin de misión de asistencia tras invasión de 2003

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, izquierda, y el primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani asistieron a un evento para conmemorar el fin de la misión política de la ONU en Bagdad, Irak, el sábado 13 de diciembre de 2025. (Foto AP/Hadi Mizban) AP

A petición de Irak, el Consejo de Seguridad de la ONU votó el año pasado a favor de finalizar el mandato de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak (UNAMI) para finales de 2025. La misión se estableció para coordinar las tareas humanitarias y de reconstrucción postconflicto y ayudar a restaurar un gobierno representativo en el país.

El primer ministro interino de Irak, Mohammed Shia al-Sudani, dijo que su país "valora altamente" el trabajo de la misión en una región "que ha sufrido durante décadas de dictaduras, guerras y terrorismo". Expresó que su conclusión muestra que Irak ha alcanzado una etapa de "plena autosuficiencia".

"Irak emergió victorioso gracias a los sacrificios y el coraje de su pueblo", señaló en una declaración conjunta con Guterres.

El fin del mandato de la UNAMI "no significa el fin de la asociación entre Irak y la ONU", señaló Sudani, agregando que representa el comienzo de un nuevo capítulo de cooperación enfocado en el desarrollo y el crecimiento económico inclusivo.

El primer ministro anunció que una calle en Bagdad se llamará "Calle de Naciones Unidas" en honor al trabajo de la ONU y en reconocimiento a los 22 empleados de la ONU que fueron asesinados en un ataque con camión bomba el 19 de agosto de 2003 en el Hotel Canal de Bagdad, que albergaba la sede de la ONU.

Guterres elogió "el coraje, la fortaleza y la determinación del pueblo iraquí" y los esfuerzos del país para restaurar la seguridad y el orden tras años de violencia sectaria y el surgimiento de grupos extremistas, incluido el grupo Estado Islámico, en los años posteriores a la invasión de 2003.

"Los iraquíes han trabajado para superar décadas de violencia, opresión, guerra, terrorismo, sectarismo e interferencia extranjera", afirmó el secretario general. "Y el Irak de hoy es irreconocible en comparación con esos tiempos".

Irak "es ahora un país normal, y las relaciones entre la ONU e Irak se convertirán en relaciones normales con el fin de la UNAMI", añadió Guterres. También expresó su agradecimiento por el compromiso de Irak de devolver a sus ciudadanos del campamento de al-Hol, un extenso campamento de tiendas de campaña en el noreste de Siria que alberga a miles de personas, principalmente mujeres y niños, con presuntos vínculos con el EI.

Guterres recomendó recientemente al expresidente iraquí Barham Salih para convertirse en el próximo jefe de la agencia de refugiados de la ONU, la primera nominación de Oriente Medio en medio siglo.

El mandato presidencial de Salih, de 2018 a 2022, se produjo inmediatamente después del asalto del grupo Estado Islámico en Irak y la batalla para recuperar el territorio tomado por el grupo extremista, incluida la importante ciudad norteña de Mosul.

Al menos 2,2 millones de iraquíes fueron desplazados al huir de la ofensiva del EI. Muchos, particularmente miembros de la minoría yazidí del distrito norteño de Sinjar, permanecen hoy en campamentos de desplazados.

