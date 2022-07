Jefe de ejército de Pakistán pide ayuda de EEUU con FMI

De acuerdo con varios funcionarios del gobierno, el general Qamar Javed Bajwa discutió el asunto con la subsecretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman, a quien pidió que Washington use su influencia con el FMI para ayudar a Pakistán.

Associated Press

Associated Press

“Entiendo que ha ocurrido la conversación, pero en esta etapa, no tengo conocimiento directo del contenido de esa discusión”, dijo el portavoz del Ministerio, Asim Iftikhar.

Los funcionarios que hablaron con The Associated Press el sábado dijeron que la discusión se centró en el préstamo del FMI. Hablaron a condición de preservar el anonimato porque no estaban autorizados a declarar a la prensa.

Pakistán y el FMI firmaron inicialmente el acuerdo de rescate en 2019. Pero la entrega de la primera porción de 1.700 millones de dólares ha estado en suspenso desde inicios del año, cuando el FMI expresó preocupación por el cumplimiento de los términos bajo el gobierno de Khan.

Fuente: Associated Press