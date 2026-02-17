Jefe arbitral de la UEFA se pronuncia en contra de intervención microscópica del VAR

Roberto Rosetti, el director de arbitraje de la UEFA, habla con medios de prensa en la Copa Mundial de Rusia, el 9 de junio de 2018, en Moscú. (AP Foto/Dmitri Lovetsky) AP

La tecnología se introdujo para borrar errores claros y evidentes, pero los aficionados se han frustrado porque está provocando que los partidos se vuelvan a arbitrar.

Rosetti no criticó a ninguna competición en particular, aunque compartió la preocupación general de que el VAR corría el riesgo de ir demasiado lejos.

“Creo que olvidamos la razón por la que se introdujo el VAR. Lo olvidamos un poco", dijo Rosetti. "En todas partes. Recuerdan, hace ocho años, vine a Londres (para informar a los periodistas). Hablamos de ‘qué significa VAR’.

“Hablamos de errores claros. De por qué hablábamos de errores claros y evidentes. La tecnología funciona muy bien en decisiones fácticas. Para las interpretaciones, la evaluación subjetiva es más difícil", agregó.

“Creo que necesitamos, al final de la temporada en nuestras reuniones, hablar de esto. No podemos ir en esta dirección de una intervención microscópica del VAR", sostuvo. "Nos encanta el fútbol tal como es. Cuando estás viendo una situación con una cámara súper lenta, puedes encontrar muchas cosas”.

Rosetti también señaló que se necesitaba más trabajo para llegar a una interpretación común de la regla de la mano en toda Europa, y dijo que volvería a hablar del tema con los jefes de arbitraje de todo el continente.

“Debemos hablar un solo lenguaje técnico (sobre la mano)”, indicó. “Sin duda hablábamos mucho antes de la temporada; necesitamos hablar de nuevo (y tener) una sola interpretación uniforme y coherente. Estamos trabajando en ello”, indicó.

Rosetti comentó que el organismo rector del fútbol europeo estaba encantado con el nuevo protocolo de comunicación capitán-árbitro que se introdujo antes de la Eurocopa 2024.

“Estamos muy contentos con esto”, expresó. “Se trata de respeto y de proteger la imagen del juego”.

