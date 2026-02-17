americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jefe arbitral de la UEFA se pronuncia en contra de intervención microscópica del VAR

NYON, Suiza (AP) — El fútbol europeo debe evitar ir en la dirección de una intervención microscópica del VAR, manifestó el director de arbitraje de la UEFA, Roberto Rosetti.

Roberto Rosetti, el director de arbitraje de la UEFA, habla con medios de prensa en la Copa Mundial de Rusia, el 9 de junio de 2018, en Moscú. (AP Foto/Dmitri Lovetsky)
Roberto Rosetti, el director de arbitraje de la UEFA, habla con medios de prensa en la Copa Mundial de Rusia, el 9 de junio de 2018, en Moscú. (AP Foto/Dmitri Lovetsky) AP

La tecnología se introdujo para borrar errores claros y evidentes, pero los aficionados se han frustrado porque está provocando que los partidos se vuelvan a arbitrar.

Rosetti no criticó a ninguna competición en particular, aunque compartió la preocupación general de que el VAR corría el riesgo de ir demasiado lejos.

“Creo que olvidamos la razón por la que se introdujo el VAR. Lo olvidamos un poco", dijo Rosetti. "En todas partes. Recuerdan, hace ocho años, vine a Londres (para informar a los periodistas). Hablamos de ‘qué significa VAR’.

“Hablamos de errores claros. De por qué hablábamos de errores claros y evidentes. La tecnología funciona muy bien en decisiones fácticas. Para las interpretaciones, la evaluación subjetiva es más difícil", agregó.

“Creo que necesitamos, al final de la temporada en nuestras reuniones, hablar de esto. No podemos ir en esta dirección de una intervención microscópica del VAR", sostuvo. "Nos encanta el fútbol tal como es. Cuando estás viendo una situación con una cámara súper lenta, puedes encontrar muchas cosas”.

Rosetti también señaló que se necesitaba más trabajo para llegar a una interpretación común de la regla de la mano en toda Europa, y dijo que volvería a hablar del tema con los jefes de arbitraje de todo el continente.

“Debemos hablar un solo lenguaje técnico (sobre la mano)”, indicó. “Sin duda hablábamos mucho antes de la temporada; necesitamos hablar de nuevo (y tener) una sola interpretación uniforme y coherente. Estamos trabajando en ello”, indicó.

Rosetti comentó que el organismo rector del fútbol europeo estaba encantado con el nuevo protocolo de comunicación capitán-árbitro que se introdujo antes de la Eurocopa 2024.

“Estamos muy contentos con esto”, expresó. “Se trata de respeto y de proteger la imagen del juego”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

México ANUNCIA que no enviará más petróleo a Cuba, pero confirma nueva ayuda humanitaria

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Pequeños envíos de combustible desde EEUU llegan a Cuba en plena crisis energética

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter