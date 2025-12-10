americateve

Jefa de ampliación de la UE dice que ingreso de Ucrania es inevitable pese a objeciones de Hungría

KIEV, Ucrania (AP) — La jefa de ampliación de la Unión Europea declaró el miércoles que confía en que Hungría no obstaculizará el camino de Ucrania hacia la membresía, la cual describió como "inevitable".

"No estoy preocupada", afirmó la comisionada Marta Kos a los periodistas mientras visitaba una planta de energía térmica en el oeste de Ucrania que fue gravemente dañada por la campaña de Rusia contra la infraestructura civil. "Me preocuparía si hubiera preocupaciones reales".

"Sobre la membresía de Ucrania en la UE, que es inevitable, veo esto como un ancla política de garantías de seguridad", señaló, destacando que "nunca ha habido una guerra en el territorio de la Unión Europea".

Ucrania espera unirse al bloque para finales de la década y sigue frustrada porque su camino hacia la membresía en la OTAN parece incierto.

Ucrania solicitó la membresía en la UE en 2022, poco después de la invasión a gran escala de Rusia. Ahora, la comisionada Kos está convocando una reunión informal de ministros de asuntos europeos el jueves para preparar la siguiente etapa de las conversaciones de adhesión.

Kos insinuó que el proceso podría avanzar aún más rápido, diciendo: "Cuanto más rápido se realicen las reformas necesarias, más rápido podrá avanzar el proceso".

El primer ministro húngaro Viktor Orbán se ha opuesto a iniciar las conversaciones de membresía mientras la guerra continúa. Sin embargo, Kos desestimó sus objeciones diciendo: "No necesitamos a Orbán para hacer las reformas necesarias para que Ucrania se convierta en miembro de la UE".

La diplomática eslovena recorrió la planta de energía gravemente dañada, donde la maquinaria pesada estaba ennegrecida, los paneles de control derretidos y un enorme agujero se abría en el techo de uno de los edificios principales.

Andrii, un operador de turbinas de turno durante un ataque reciente, describió el caos que siguió.

"Lo primero que sientes es una gran oleada de adrenalina. Hay mucho humo, ruido fuerte, presión: no puedes escuchar a tus colegas", expresó. "El equipo dañado significa vapor escapando y agua de alimentación a alta temperatura. Al principio es muy difícil orientarse en el humo".

Los funcionarios de la empresa pidieron que no se publicara la ubicación de la planta ni los nombres completos de los empleados por razones de seguridad.

La planta de energía térmica es una de las seis operadas por la empresa privada DTEK que han sufrido daños importantes por los implacables ataques de drones y misiles rusos en las últimas semanas.

Kos elogió la resiliencia de los trabajadores de la energía y de los ucranianos en general.

"No hay otra nación más resistente en el mundo que yo conozca que los ucranianos", afirmó, recordando la expectativa del presidente ruso Vladímir Putin de una victoria rápida. "Putin dijo que tomaría una semana. Pero aquí estamos y han pasado casi cuatro años, así que ustedes ya son los ganadores".

___________________________________

Andriy Popovych contribuyó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

