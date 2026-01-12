americateve

Jazz deja atrás humillante derrota con victoria 123-112 ante Cavaliers

CLEVELAND (AP) — Keyonte George anotó 32 puntos, Lauri Markkanen agregó 28 y el Jazz de Utah se recuperó después de una derrota por 55 unidades el sábado para vencer el lunes 123-112 a los Cavaliers de Cleveland.

El alero del Jazz de Utah Lauri Markkanen lanza el balón frente al pívot de los Cavaliers de Cleveland Jarrett Allen en el encuentro del lunes 12 de enero del 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki)
George tuvo 16 puntos durante el tercer cuarto, cuando Utah se recuperó de un déficit de diez, para retomar el control al comienzo de una gira de cinco partidos con una victoria. George también acertó 12 de 12 en la línea de tiros libres y tuvo nueve asistencias.

Fue la segunda victoria del Jazz en sus últimos ocho juegos y llegó dos noches después de que perdieron por 150-95 ante los Hornets de Charlotte, la segunda diferencia más amplia en la historia de la franquicia yy la más grande desde que se mudaron de Nueva Orleans en 1979.

Markkanen, décimo en la liga en anotaciones con 27,8 puntos por juego, también tuvo 12 rebotes. Jusuf Nurkik, quien se perdió los últimos dos juegos debido a una lesión en el dedo del pie, anotó 11 puntos y capturó 17 rebotes.

Darius Garland lideró a Cleveland con 23 puntos y Donovan Mitchell anotó 21. Los Cavaliers han perdido dos de tres juegos.

FUENTE: AP

