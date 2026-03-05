Jayson Tatum a un paso de volver con los Celtics y figura como cuestionable para juego del viernes

El alero de los Celtics de Boston Jayson Tatum de pie junto a la banca en un juego de la NBA el miércoles 4 de marzo del 2026. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Tatum figuró como “cuestionable” en la lista de lesiones del jueves de los Celtics de cara al duelo del viernes en casa contra los Mavericks de Dallas.

Es la primera vez esta temporada que no aparece como baja y en rehabilitación por la lesión que sufrió durante el Juego 4 de la derrota de Boston ante los Knicks de Nueva York en las semifinales de la Conferencia Este el pasado mayo.

El presidente de operaciones de los Celtics, Brad Stevens, ha señalado que Tatum no recibiría el alta para volver hasta que estuviera listo para jugar tanto física como mentalmente. Ese momento podría haber llegado.

Tatum también había indicado previamente que su regreso a la cancha sería en un partido como local. A los Celtics (41-21) les quedan 20 partidos en la temporada regular, incluidos 11 en el TD Garden. Boston ocupa actualmente el segundo lugar en la clasificación del Este.

“Doc, no volví para ser un jugador de rol”, le dijo Tatum a su médico semanas después de la cirugía durante una revisión, según se documenta en el documental publicado recientemente “The Quiet Work”, que siguió su proceso de rehabilitación.

Cuando Tatum se lesionó la temporada pasada, rápidamente apartó sus pensamientos de lo sucedido y de lo que pronto sería el final del intento de su equipo por repetir como campeón de la NBA. Rápidamente pasó la página y optó por operarse al día siguiente.

El periodo típico de rehabilitación para volver a jugar tras una cirugía del tendón de Aquiles es de entre 9 y 12 meses.

Si efectivamente juega el viernes, Tatum, de 28 años, quien fue operado el 13 de mayo, regresará a la cancha después de 298 días.

Eso no está muy por encima del tiempo de recuperación que necesitó el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Dominique Wilkins para recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles, quien con 33 años volvió tras 283 días para jugar en la temporada 1992-93. Ese año disputó 71 partidos de temporada regular, promedió 29,9 puntos por partido y fue elegido para el equipo del Juego de Estrellas.

El ídolo de la infancia de Tatum, Kobe Bryant, volvió a la cancha después de unos ocho meses, pero se vio limitado por lesiones posteriores.

Tatum está en la primera temporada de la extensión de cinco años y 314 millones de dólares que firmó en 2024. Celebró su cumpleaños 28 el martes.

Aunque Tatum ha estado rehabilitándose seis días por semana desde la cirugía, la decisión de regresar esta temporada no ha sido un hecho consumado.

La estrella de los Pacers de Indiana, Tyrese Haliburton, y Damian Lillard, quien en ese momento jugaba para los Trail Blazers de Portland, fueron descartados para toda la temporada 2025-26 de la NBA tras sufrir también roturas del tendón de Aquiles durante los playoffs de 2025.

Pero Tatum ha tenido una progresión constante desde que comenzó su rehabilitación y no han informado de ningún contratiempo. Se ha mantenido como una presencia habitual alrededor del equipo y ha estado viajando en las giras como visitante mientras continuaba con sus entrenamientos.

Tras completar un entrenamiento completo con el equipo de la G League de los Celtics hace tres semanas, Tatum comentó que aún no había tomado una decisión sobre si regresaría.

“Eso no significa que vaya a volver o que no vaya a volver; simplemente es seguir el plan. Así que es solo otro paso”, manifestó Tatum en ese momento. “No sé el porcentaje. Solo sé que me siento un poco mejor cada día. Solo intento concentrarme en eso”.

Tatum señaló en la misma entrevista que también es consciente de que no quiere interrumpir el progreso de un equipo de los Celtics que está en la pelea por salir del Este esta temporada.

En particular de Jaylen Brown, quien ha brillado en ausencia de Tatum esta temporada, con promedios máximos de su carrera en puntos (29,1), rebotes (7,1) y asistencias (4,9), además de convertirse en uno de los defensores de élite de la NBA. Eso le ha valido una fuerte consideración en las conversaciones sobre el MVP de la liga por primera vez en su carrera.

Por eso Tatum dijo que había expresado cierta duda sobre la posibilidad de regresar en una reciente aparición en un pódcast.

“Estoy muy consciente de lo que está pasando. Creo que eso vendría de ahí. Obviamente, sé lo que aporto y lo que le aporto al equipo. Pero también sé que estos chicos han estado jugando extremadamente bien”, comentó Tatum. “No es que yo fuera a arruinarlo ni nada por el estilo. Solo era, supongo, ser un poco… ser vulnerable por un momento y hablar desde esa perspectiva”.

