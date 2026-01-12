americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jaylen Brown recibe la sanción que ya esperaba tras criticar a los árbitros en duelo ante Spurs

BOSTON (AP) — La estrella de los Celtics de Boston, Jaylen Brown, recibió lo que esperaba el lunes cuando fue multado con 35.000 dólares por comentarios posteriores al partido en los que criticó a los árbitros y dijo: “pueden multarme con lo que quieran”.

El base de los Celtics de Boston Jaylen Brown lanza el balón mientras lo defiende el alero de los Spurs de San Antonio Julian Champagnie en el encuentro del sábado 10 de enero del 2026. (AP Foto/Robert F. Bukaty)
El base de los Celtics de Boston Jaylen Brown lanza el balón mientras lo defiende el alero de los Spurs de San Antonio Julian Champagnie en el encuentro del sábado 10 de enero del 2026. (AP Foto/Robert F. Bukaty) AP

Brown se quejó ante los reporteros después de la derrota del sábado por la noche por 100-95 ante los Spurs de San Antonio diciendo que el arbitraje fue inconsistente después de que los Celtics tuvieron sólo cuatro tiros libres y él no lanzó ninguno.

"Aceptaré la multa en este punto", dijo, salpicando su discurso de dos minutos con improperios. "Creo que son un buen equipo defensivo, pero no son tan malditamente buenos. Espero que alguien pueda simplemente mostrar los clips, porque es la misma (grosería) cada vez que jugamos contra un buen equipo. Es como si se negaran a hacer una llamada y luego marcan faltas de contacto en el otro extremo".

El cuatro veces All-Star ha emergido como un candidato a Jugador Más Valioso desde que amplió su rol esta temporada con la lesión de su compañero Jayson Tatum. Brown anotó 27 puntos en 43 minutos el sábado, pero el fenómeno de San Antonio, Victor Wembanyama, firmó 16 de sus 21 unidades en la segunda mitad para ayudar a los Spurs a remontar.

San Antonio lanzó 20 tiros libres y fue sancionado con 13 faltas frente a 18 de Boston. Los Celtics son el equipo que menos tiros libres lanza en la liga, con un promedio de 18,9 por juego; también son el segundo equipo que más triples lanza en la NBA, un estilo que tiende a llevar a menos faltas.

"Estoy conduciendo hacia la canasta. Soy físico. No finjo. No evito el contacto. Subo fuerte. Soy atlético, y nada", dijo. "La inconsistencia es (grosería) una locura. Denme la multa".

También mencionó al árbitro Curtis Blair por su nombre.

“Curtis, todos esos tipos fueron terribles esta noche. No me importa. Pueden multarme con lo que quieran”, dijo. “Pero es una locura. Cada vez que jugamos contra un buen equipo, es la misma (grosería). Alguien, por favor, muestre los clips. Estoy furioso por cómo arbitraron el juego hoy”.

“Si no podemos llegar a la línea de tiros libres y se permite que los equipos sean físicos y nos saquen de nuestras posiciones, es difícil ganar juegos así. Lanzamos cuatro tiros libres esta noche y perdimos el juego por cuatro”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: No existen conversaciones

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: "No existen conversaciones"

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter