Jaylen Brown recibe la sanción que ya esperaba tras criticar a los árbitros en duelo ante Spurs

Compartir en:









El base de los Celtics de Boston Jaylen Brown lanza el balón mientras lo defiende el alero de los Spurs de San Antonio Julian Champagnie en el encuentro del sábado 10 de enero del 2026. (AP Foto/Robert F. Bukaty) AP

Brown se quejó ante los reporteros después de la derrota del sábado por la noche por 100-95 ante los Spurs de San Antonio diciendo que el arbitraje fue inconsistente después de que los Celtics tuvieron sólo cuatro tiros libres y él no lanzó ninguno.

"Aceptaré la multa en este punto", dijo, salpicando su discurso de dos minutos con improperios. "Creo que son un buen equipo defensivo, pero no son tan malditamente buenos. Espero que alguien pueda simplemente mostrar los clips, porque es la misma (grosería) cada vez que jugamos contra un buen equipo. Es como si se negaran a hacer una llamada y luego marcan faltas de contacto en el otro extremo".

El cuatro veces All-Star ha emergido como un candidato a Jugador Más Valioso desde que amplió su rol esta temporada con la lesión de su compañero Jayson Tatum. Brown anotó 27 puntos en 43 minutos el sábado, pero el fenómeno de San Antonio, Victor Wembanyama, firmó 16 de sus 21 unidades en la segunda mitad para ayudar a los Spurs a remontar.

San Antonio lanzó 20 tiros libres y fue sancionado con 13 faltas frente a 18 de Boston. Los Celtics son el equipo que menos tiros libres lanza en la liga, con un promedio de 18,9 por juego; también son el segundo equipo que más triples lanza en la NBA, un estilo que tiende a llevar a menos faltas.

"Estoy conduciendo hacia la canasta. Soy físico. No finjo. No evito el contacto. Subo fuerte. Soy atlético, y nada", dijo. "La inconsistencia es (grosería) una locura. Denme la multa".

También mencionó al árbitro Curtis Blair por su nombre.

“Curtis, todos esos tipos fueron terribles esta noche. No me importa. Pueden multarme con lo que quieran”, dijo. “Pero es una locura. Cada vez que jugamos contra un buen equipo, es la misma (grosería). Alguien, por favor, muestre los clips. Estoy furioso por cómo arbitraron el juego hoy”. “Si no podemos llegar a la línea de tiros libres y se permite que los equipos sean físicos y nos saquen de nuestras posiciones, es difícil ganar juegos así. Lanzamos cuatro tiros libres esta noche y perdimos el juego por cuatro”. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP