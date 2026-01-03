americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jaylen Brown iguala su récord personal con 50 puntos y Celtics apabullan 146-115 a Clippers

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Jaylen Brown igualó su récord personal con 50 puntos y los Celtics de Boston completaron una gira exitosa por la Costa Oeste el sábado, al apabullar 146-115 a los Clippers de Los Ángeles.

Jaylen Brown, de los Celtics de Boston, dispara frente a Kawhi Leonard, de los Clippers de Los Ángeles, en el partido del sábado 3 de enero de 2026 (AP Goto/Mark J. Terrill)
Jaylen Brown, de los Celtics de Boston, dispara frente a Kawhi Leonard, de los Clippers de Los Ángeles, en el partido del sábado 3 de enero de 2026 (AP Goto/Mark J. Terrill) AP

Brown anotó 19 puntos en el tercer cuarto. Derrick White añadió 29 unidades y Anfernee Simons sumó 15 por los Celtics, quienes lograron un récord de 4-1 en la gira y uno de 3-1 contra equipos de la Conferencia Oeste. Boston tiene un récord de 7-1 desde el 19 de diciembre.

En tiros de campo, Brown acertó 18 de 26, mientras que White atinó diez de 20. Boston tuvo un porcentaje de acierto del 55,2% en general y del 47,1% desde la línea de tres puntos. Brown y White se combinaron para acertar 11 de 22 desde larga distancia.

Kawhi Leonard y John Collins anotaron cada uno 22 puntos por los Clippers, quienes vieron terminar su mejor racha de la temporada, de seis victorias consecutivas. Collins acertó sus primeros ocho tiros en el juego y terminó con nueve de diez desde el campo.

Derrick Jones anotó 19 puntos por Los Ángeles antes de salir en el cuarto periodo con una aparente lesión en la rodilla derecha. James Harden tuvo 18 puntos y 12 asistencias, e Ivica Zubac finalizó con cuatro tantos y siete rebotes en 21 minutos después de perderse los cinco compromisos anteriores por un esguince en el tobillo izquierdo.

Brown aseguró el partido con nueve puntos consecutivos por los Celtics, que tomaron una ventaja de 128-107 con 6:15 minutos restantes. Anotó dentro del tráfico con 3:56 restantes para alcanzar los 50 puntos.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

De izquierda a derecha, los venezolanos David Núñez, Lisbeth García y Víctor Giménez se reúnen fuera del restaurante El Arepazo con un cartel de la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en las celebraciones por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Doral, Florida, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Vanessa Alvarez)

Venezolanos del sur de Florida celebran caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter