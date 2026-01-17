americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jaylen Brown anota 41 puntos y los Celtics aplastan 132-106 a los Hawks

ATLANTA (AP) — Jaylen Brown anotó 41 puntos, Sam Hauser lideró una ráfaga de triples en el segundo cuarto y los Celtics de Boston arrasaron el sábado por la noche 132-106 con los Hawks de Atlanta.

Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, atrapa un rebote frente a Baylor Scheierman (55), de los Celtics de Boston, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Atlanta, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Photo/Mike Stewart)
Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, atrapa un rebote frente a Baylor Scheierman (55), de los Celtics de Boston, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Atlanta, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Photo/Mike Stewart) AP

Los Celtics aseguraron el partido con una explosión de 52 puntos en el segundo cuarto, ampliando lo que había sido un período de apertura bastante competitivo a una ventaja de 82-51 al descanso.

Boston apenas falló en el segundo cuarto, encestando 19 de 25 tiros, incluidos 11 de 15 desde más allá del arco de tres puntos. Hauser estuvo perfecto en sus seis intentos de larga distancia en el período, y Brown deslumbró tanto por dentro como por fuera.

Brown tenía 29 puntos al descanso, combinándose con Hauser (21 puntos) para casi superar a todo el equipo de los Hawks. Los Celtics alcanzaron las tres cifras mucho antes de la mitad del tercer período y ampliaron su ventaja a 43 puntos antes de que ambos equipos vaciaran sus bancas.

Hauser igualó su récord personal con diez triples, sumando su mejor marca de la temporada con 30 puntos. Anfernee Simons contribuyó con 14 puntos, conectando cuatro de ocho desde fuera del arco.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

Destacados del día

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: Murió como quería, no comía miedo

Viuda de coronel cubano muerto en Caracas rompe el silencio: "Murió como quería, no comía miedo"

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter