Jaylen Brown anota 41 puntos y los Celtics aplastan 132-106 a los Hawks

Jalen Johnson (1), de los Hawks de Atlanta, atrapa un rebote frente a Baylor Scheierman (55), de los Celtics de Boston, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Atlanta, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Photo/Mike Stewart) AP

Los Celtics aseguraron el partido con una explosión de 52 puntos en el segundo cuarto, ampliando lo que había sido un período de apertura bastante competitivo a una ventaja de 82-51 al descanso.

Boston apenas falló en el segundo cuarto, encestando 19 de 25 tiros, incluidos 11 de 15 desde más allá del arco de tres puntos. Hauser estuvo perfecto en sus seis intentos de larga distancia en el período, y Brown deslumbró tanto por dentro como por fuera.

Brown tenía 29 puntos al descanso, combinándose con Hauser (21 puntos) para casi superar a todo el equipo de los Hawks. Los Celtics alcanzaron las tres cifras mucho antes de la mitad del tercer período y ampliaron su ventaja a 43 puntos antes de que ambos equipos vaciaran sus bancas.

Hauser igualó su récord personal con diez triples, sumando su mejor marca de la temporada con 30 puntos. Anfernee Simons contribuyó con 14 puntos, conectando cuatro de ocho desde fuera del arco.

