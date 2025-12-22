americateve

Jaylen Brown anota 31 puntos en la victoria de los Celtics 103-95 sobre los Pacers

BOSTON (AP) — Jaylen Brown anotó 14 de sus 31 puntos, la mayor cantidad del juego, en el último cuarto y los Celtics de Boston remontaron un déficit de 20 puntos en la segunda mitad para vencer el lunes 103-95 de los Pacers de Indiana.

El base de los Celtics de Boston Jaylen Brown avanza hacia la canasta frente al base de los Pacers de Indiana Andrew Nembhard en el encuentro de la NBA del lunes 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/Charles Krupa)
Derrick White terminó con 19 unidades, y Payton Pritchard y Anfernee Simons sumaron 11 cada uno para Boston, que ganó su tercer partido consecutivo.

Pascal Siakam lideró a los Pacers con 25 puntos, y Andrew Nembhard tuvo 20. Indiana, el equipo con peor porcentaje de tiros de tres puntos de la NBA, falló 19 de sus 20 intentos desde más allá del arco en la segunda mitad en su quinta derrota consecutiva.

Después de una derrota por 19 puntos en casa contra New Orleans el sábado, los Pacers acertaron el 60% (12 de 20) de sus intentos de tres puntos en la primera mitad y lideraron 61-43 al descanso. Boston, mientras tanto, llegó en segundo lugar en la liga con 15,7 triples por juego y solo acertó cinco de 18 en la primera mitad.

La derrota retrasó la carrera de Rick Carlisle hacia su victoria número 1.000 como entrenador en jefe de la NBA. Los Pacers han perdido cinco seguidos desde que vencieron 116-105 a los Kings de Sacramento Kings el 8 de diciembre, y Carlisle se encuentra en 999 victorias a lo largo de 24 temporadas.

___

FUENTE: AP

