Jaylen Brown anota 30 puntos y Celtics encestan 20 triples para vencer a Pacers por 140-122

Jaylen Brown, base de los Celtics de Boston, elude a Bennedict Mathurin, de los Pacers de Indiana, en el duelo del viernes 26 de diciembre de 2025 (AP Foto/AJ Mast) AP

Brown, alero All-NBA que promedia 29,4 puntos por encuentro, atinó 13 de 20 disparos de campo y encestó dos triples. Payton Pritchard añadió 29 puntos, al conseguir tres triples, y capturó nueve rebotes.

Los Celtics encestaron 20 de 39 disparos desde más allá del arco en comparación con 18 de 44 de los Pacers. El suplente Sam Hauser encestó siete de ocho desde la línea de tres y anotó 23 puntos, mientras que Derrick White añadió 21 tantos con tres triples.

Boston (19-11), ganador de cuatro partidos consecutivos y de duelos seguidos contra Indiana, comenzó una gira de cinco visitas.

Andrew Nembhard lideró a los Pacers (6-25) con 18 puntos y cuatro triples.

Los Celtics estaban 15 puntos abajo a mitad del primer cuarto, pero redujeron metódicamente la desventaja y luego se alejaron con seis triples en un segundo cuarto de 47 unidades para irse a descanso con una delantera de 75-61.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP