Jaxon Smith-Njigba brilla al llevar a los Seahawks al Super Bowl

SEATTLE (AP) — Jaxon Smith-Njigba realizó muchas jugadas espectaculares durante la mejor temporada de un receptor abierto en la historia de los Seahawks de Seattle, por lo que no fue una sorpresa que añadiera otro momento destacado durante el juego de campeonato de la Conferencia Nacional.

Jaxon Smith-Njigba (11), receptor de los Seahawks de Seattle, atrapa un pase con una mano superando al cornerback Cobie Durant (14), de los Rams de Los Ángeles durante la primera mitad del Juego de Campeonato de la NFC, el domingo 25 de enero de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Jaxon Smith-Njigba (11), receptor de los Seahawks de Seattle, atrapa un pase con una mano superando al cornerback Cobie Durant (14), de los Rams de Los Ángeles durante la primera mitad del Juego de Campeonato de la NFC, el domingo 25 de enero de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

No obstante, la atrapada con una mano que Smith-Njigba hizo al final del primer cuarto en la victoria del domingo por 31-27 sobre los Rams de Los Ángeles fue una de las más increíbles de esta temporada. Sam Darnold se desplazó hacia su izquierda e hizo un lanzamiento hacia la línea lateral, y Smith-Njigba atrapó el pase con su mano derecha antes de mantener ambos pies dentro del campo.

“No pensé que podría atraparlo con dos manos”, dijo Smith-Njigba, “así que haré lo que sea necesario para que logremos el trabajo. Si tengo que atraparlo con el dedo del pie, el dedo, no importa, solo extenderme y atrapar el balón”.

Smith-Njigba lideró la NFL en yardas de recepción con 1.793 y fue cuarto en recepciones con 119, pero su producción disminuyó hacia el final.

Después de tener seis juegos de 100 o más yardas en los primeros ocho de los Seahawks, Smith-Njigba se limitó a un solo juego de 100 yardas en los últimos seis de la temporada regular de Seattle.

Pero contra los Rams y su secundaria en apuros, Smith-Njigba fue casi imparable. Terminó con diez recepciones para 153 yardas, incluyendo una atrapada de 42 yardas en la que se mantuvo firme tras un gran golpe de Kam Curl.

“Ya no me sorprende tanto algunas de las cosas que Jax hace en un campo de fútbol americano”, dijo Darnold. “Es un gran jugador”.

Los logros individuales de Smith-Njigba incluyeron una selección unánime al primer equipo All-Pro. Pero el jugador de tercer año dijo que la mayor recompensa es la oportunidad de jugar en el Super Bowl el 8 de febrero.

“Esto es mejor que cualquier premio o meta individual que tenía en mente”, dijo Smith-Njigba. “Este es el objetivo final que hemos tenido: llegar al Super Bowl, ganar el campeonato. Este sentimiento es algo que realmente no puedo explicar. Estoy muy orgulloso de todos los involucrados”.

Está funcionando

Kenneth Walker III se las arregló bien llevando la carga sin su compañero corredor Zach Charbonnet, quien está fuera por el resto de los playoffs debido a una lesión en la rodilla. Walker tuvo 19 acarreos para 62 yardas y un touchdown y cuatro recepciones para 49 yardas contra los Rams.

Necesita ayuda

El castigo por provocación del esquinero Riq Woolen el domingo fue su tercera penalización de este tipo esta temporada. Esta vez, llevó a un touchdown de los Rams en la siguiente jugada. Woolen asumió su error, pero los Seahawks pueden no ser tan afortunados si pierde la calma nuevamente en el Super Bowl contra Nueva Inglaterra.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

