americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Javier “Chicharito” Hernández quedó desvinculado de Chivas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Después de una etapa de cuatro torneos en los que hizo poco ruido con sus goles y más por declaraciones machistas en sus redes sociales, el delantero Javier “Chicharito” Hernández quedó desvinculado de Chivas anunció el equipo el jueves.

“Chicharito” Hernández, de 37 años, apenas facturó tres tantos 28 encuentros de la liga de México en su regreso al equipo donde debutó en 2008.

Su contrato expiró al finalizar el torneo Apertura y la dirigencia no entabló negociaciones con el goleador histórico de la selección mexicana para buscar una renovación.

“El club agradece su entrega y pasión durante los casi dos años de esta segunda etapa y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores”, dijo el equipo en un comunicado.

“Chicharito” Hernández arribó al Guadalajara en la etapa final de una rehabilitación por rotura de ligamentos en una rodilla que sufrió jugando para el LA Galaxy de la MLS y tardó varias semanas en debutar en el Clausura 2024 en el que logró uno de sus tantos.

En el siguiente torneo sólo apareció en seis encuentros y se fue en blanco y marcó su siguiente anotación en el Clausura pasado. Además marcó otro gol en el Apertura actual, donde erró un penal que pudo darle a su equipo el pase a las semifinales.

Con el entrenador argentino Gabriel Milito, Hernández pasó a ser el suplente Armando González.

Hernández generó una polémica que alcanzó a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, por sus comentarios en redes sociales en los que habló de las mujeres como fracasadas y como personas que deben “honrar” a los hombres.

Eventualmente, el delantero se disculpó y no ha vuelto a realizar videos con esas connotaciones.

Hernández dejó Chivas en 2010 para iniciar un periplo internacional con el Manchester United. Fue cedido al Real Madrid en 2014. También jugó con Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla hasta fichar con el Galaxy en enero de 2020.

Con la selección mexicana, Hernández es el único jugador en anotar goles en tres Copas del Mundo distintas (2010, 2014 y 2018), además de ser el goleador histórico con 52 anotaciones en 109 encuentros.

___

Deportes: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

ARCHIVO - El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023. (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)

Trump anuncia incautación de buque petrolero frente a Venezuela: el buque iba rumbo a Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter