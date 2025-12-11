Javier “Chicharito” Hernández quedó desvinculado de Chivas

“Chicharito” Hernández , de 37 años, apenas facturó tres tantos 28 encuentros de la liga de México en su regreso al equipo donde debutó en 2008.

Su contrato expiró al finalizar el torneo Apertura y la dirigencia no entabló negociaciones con el goleador histórico de la selección mexicana para buscar una renovación.

“El club agradece su entrega y pasión durante los casi dos años de esta segunda etapa y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores”, dijo el equipo en un comunicado.

“Chicharito” Hernández arribó al Guadalajara en la etapa final de una rehabilitación por rotura de ligamentos en una rodilla que sufrió jugando para el LA Galaxy de la MLS y tardó varias semanas en debutar en el Clausura 2024 en el que logró uno de sus tantos.

En el siguiente torneo sólo apareció en seis encuentros y se fue en blanco y marcó su siguiente anotación en el Clausura pasado. Además marcó otro gol en el Apertura actual, donde erró un penal que pudo darle a su equipo el pase a las semifinales.

Hernández generó una polémica que alcanzó a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, por sus comentarios en redes sociales en los que habló de las mujeres como fracasadas y como personas que deben “honrar” a los hombres.

Eventualmente, el delantero se disculpó y no ha vuelto a realizar videos con esas connotaciones.

Hernández dejó Chivas en 2010 para iniciar un periplo internacional con el Manchester United. Fue cedido al Real Madrid en 2014. También jugó con Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla hasta fichar con el Galaxy en enero de 2020.

Con la selección mexicana, Hernández es el único jugador en anotar goles en tres Copas del Mundo distintas (2010, 2014 y 2018), además de ser el goleador histórico con 52 anotaciones en 109 encuentros.

___

Deportes: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP