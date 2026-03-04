Jasmine Crockett concede ante James Talarico en la primaria demócrata al Senado en Texas

Compartir en:









La representante demócrata por Texas Jasmine Crockett, candidata al Senado, en Dallas el 3 de marzo del 2026. (AP foto/Tony Gutierrez) AP

La congresista instó al partido a unificarse detrás del legislador estatal, quien aseguró la nominación durante la noche.

“Texas está listo para volverse demócrata y debemos mantenernos unidos porque esto es más grande que cualquier persona", declaró Crockett en un comunicado. "Se trata del futuro de los 30 millones de texanos y de encaminar de nuevo a Estados Unidos”.

La campaña de Crockett había sugerido previamente que presentaría una demanda por dificultades para votar en la primaria. Un portavoz no respondió a una pregunta sobre esos planes.

Talarico se enfrentará al ganador de la segunda vuelta republicana, ya sea el senador John Cornyn o el fiscal general del estado, Ken Paxton.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP