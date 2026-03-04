Jasmine Crockett concede ante James Talarico en la primaria demócrata al Senado en Texas

La congresista instó al partido a unificarse detrás del legislador estatal, quien aseguró la nominación durante la noche.
La representante demócrata por Texas Jasmine Crockett admitió el miércoles su derrota ante James Talarico en las primarias para decidir el candidato del partido al Senado.
La congresista instó al partido a unificarse detrás del legislador estatal, quien aseguró la nominación durante la noche.
“Texas está listo para volverse demócrata y debemos mantenernos unidos porque esto es más grande que cualquier persona", declaró Crockett en un comunicado. "Se trata del futuro de los 30 millones de texanos y de encaminar de nuevo a Estados Unidos”.
La campaña de Crockett había sugerido previamente que presentaría una demanda por dificultades para votar en la primaria. Un portavoz no respondió a una pregunta sobre esos planes.
Talarico se enfrentará al ganador de la segunda vuelta republicana, ya sea el senador John Cornyn o el fiscal general del estado, Ken Paxton.
